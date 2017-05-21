به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری قم، مجدالدین معلمی در دیدار با عباس روحی مدیر موسسه راویان فتح دفتر قم به مهجور ماندن ظرفیتهای حرکت انقلابی مردم قم در جریان نهضت انقلاب اسلامی اشاره کرد و خواهان همکاری و هم افزایی دو نهاد انقلابی برای شناسایی و پرداختن به این ظرفیتها شد.
وی همچنین پیشنهاد همکاری دو نهاد برای برگزاری کارگاه تاریخ شفاهی، شناسایی سوژههای مغفول مانده انقلابی در ارتباط با فعالان و مجاهدین دوران انقلاب و دفاع مقدس را مطرح کرد.
برگزاری نشستهای آموزشی و پژوهشی مشترک جهت تربیت نیروهای متخصص برای انجام مصاحبه، پیادهسازی و چاپ کتاب خاطرات دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از توافقات دو نهاد به منظور همافزایی ظرفیتهای دوطرف بود.
