اشتغالزایی برای ۱۳۷۲ نفر در استان کرمانشاه با حمایت بسیج سازندگی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد آقابابایی صبح امروز در بازدید از طرح اشتغالزایی تحت حمایت بسیج سازندگی استان در منطقه آبادانی مسکن کرمانشاه اظهار داشت: حمایت‌های بسیج سازندگی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در سالهای گذشته چشمگیر بوده و تعداد زیادی از خود اشتغالان توانسته اند علاوه بر خود باعث اشتغالزایی چند نفر دیگر باشند.

آقا بابایی افزود: امسال نیز همچون سالهای گذشته تسهیلات ویژه در عرصه اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است و برای آموزش کار آفرینان با دانشگاه فرهنگ و هنر شماریک کرمانشاه تفاهم نامه بسته ایم، اما متاسفانه برای تسهیلات در عرصه اقتصاد مقاومتی سال ۹۶ هنوز مجوز آن داده نشده است.

مدیر فرهنگی بسیج سازندگی استان تسهیلات سال ۹۵ را بیش از ۱۶ میلیارد تومان در استان عنوان کرد و افزود: در این راستا ۱۳۷۲ نفر اشتغال زایی و ۴۰ هزار و ۱۳ نفر نیز در سال گذشته آموزش های لازم از قبیل مهارتهای فنی و خدماتی، پرورش قارچ، پرورش زنبورعسل، پرورش بلدرچین، پرورش ماهی های خوراکی و زینتی، تهیه صنایع دستی تزئینی، تهیه انواع مربا جات، ترشیجات، عرقیات گیاهی وسبزیهای خشک وغیره را دیده اند.

وی تاکید کرد: جهت آموزش هنرجویان تحت پوشش سازمان بسیج سازندگی استان علاوه بر دانشگاه شماره یک فرهنگ و هنر با سازمان جهاد کشاورزی و فنی و حرفه ای نیز قرارداد آموزش داریم.

آقا بابایی افزود: علاوه بر سرکشی های فصلی از کارگاه های تحت حمایت بسیج سازندگی به تعداد ۴۰ نفر در دهکده مقاومتی مکان رایگان جهت تهیه محصولات وعرضه آن قرار داده ایم.