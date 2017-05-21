اسامی اعضای پنجمین دوره شورای شهر باقرشهر؛ حسن آباد و کهریزک

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران نتیجه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای باقرشهر؛ حسن آباد و کهریزک را به شرح زیر اعلام کرد :

اعضا اصلی شورای شهر کهریزک:

سعید فروغی با ۵۰۹۵ رای

عادل عبدی تکلدانی با ۴۳۵۳ رای

امیر هادی نژاد با ۴۳۰۲ رای

رحمان آذر خرداد با ۳۹۱۵ رای

علیرضا عباسی با ۳۸۸۸ رای

اعضا علی البدل شورای شهر کهریزک:

علی توسرکانی با ۲۷۳۱ رای

حمیرا چوگانی با ۲۶۰۴ رای

عباس بخشی ۲۴۵۳ رای

اعضا اصلی شورای شهر حسن آباد:

علیرضا زندی کریم خانی با ۴۰۶۰ رای

علیرضا شیدوش ۳۲۵۵ رای

محمد تقی اینانلو با ۳۱۹۴ رای

حسن ایلانلو با ۳۱۶۲ رای

محسن حسین ۳۱۱۷ رای

اعضا علی البدل شورای شهر حسن آباد:

احمد قدرتی ۲۹۴۴ رای

معصومه اوریات با ۲۴۸۸ رای

کمیل قهرمانی با ۲۴۰۹ رای

اعضا اصلی شورای شهر باقرشهر:

مجتبی پرک ۴۴۵۰ رای

ابراهیم قدرتی نوشهر با ۴۱۳۳ رای

عسگر پناهنده افسوران با ۳۷۹۵ رای

ابوطالب بقرائی با ۳۶۰۰ رای

حسین ابراهیمی با ۳۵۵۷ رای

عین اله آقاپور با ۳۳۳۸ رای

علیرضا قربانعلی با ۲۶۴۳ رای

اعضا علی البدل شورای شهر باقرشهر:

حسین گراوند با ۲۶۴۲ رای

سمیه سلگی با ۲۳۸۲ رای

عطااله حسینی با ۲۲۱۴ رای