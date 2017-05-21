وقوع پدیده گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری/ کیفیت هوا پایین آمد

به گزارش خبرنگار مهر، ذرات گرد و غبار کشور عراق وارد استان چهارمحال و بختیاری شده است و کیفیت هوا در این استان کاهش یافته است.

هم اکنون کوهستان های اطراف شهرها به دنبال شدت آلودگی در این استان در حال ناپدید شدن هستند و دیدافقی لحظه به لحظه در این استان در حال کاهش است.

وزش باد شدید در این استان موجب فعال شدن کانون های گرد و غبار محلی شده است به طوری که موجب تشدید آلودگی هوا شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود ذرات گرد و غبار کشور عراق به چهارمحال و بختیاری، گفت: غلظت ذرات معلق به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میگروگرم در هر مترمکعب رسیده است.

شاهرخ پارسا عنوان کرد: از بعد از ظهر امروز یکشنبه آلودگی هوا بیشتر می شود و وضعیت هوا در شرایط ناسالم قرار می گیرد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی آب و هوا این استان، عنوان کرد: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد طی سه روز آینده در سطح منطقه است.

وی گفت: برای امروز وزش باد نسبتا شدید، گردوخاک و احتمال رگبارپراکنده در جنوب شرق استان و منطقه کوهرنگ پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین طی امروز پدیده گردوغبار موجب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

وی تاکید کرد: صبح روزهای دوشنبه و سه شنبه کاهش نسبی دما در این استان انتظار می رود.