کمبود تعرفه رای نداشیم / موضوع تاخیردر ارسال بود

سیدعلی بامشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطالب منتشر شده در فضای مجازی پیرامون کمبود تعرفه رای در انتخابات روز جمعه اظهارکرد: به دنبال انتشار این اخبار جلسه اضطراری بین هیات نظارت و اجرایی تشکیل و این مساله بررسی و مشخص شد، کمبود تعرفه نداشتیم بلکه تاخیر در زمان انتقال تعرفه بوده‌ است که این امر باعث توقف در فرایند رای گیری نشد.

وی با بیان اینکه هیچ اسمی از انتخابات شورای شهر را تاکنون تایید نکردیم افزود: تا ظهر امروز حدود ۵۰ درصد صورت جلسات شعب اخذ رأی را تجمیع کردیم و تا فردا نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان مشهد گفت: اگر افرادی نسبت به انتخابات شورای روستا و بخش اعتراض داشته باشند می توانند طی دو روز بعد از اعلام نتایج به هیئت نظارت مستقر در فرمانداری مراجعه کنند و اگر نسبت به نتایج انتخابات شورای شهر اعتراض داشتند به هیات نظارت عالی استان مستقر در استانداری مراجعه کنند.

بامشکی اظهار کرد: هیئت نظارت مسئول صحت انتخابات شورای شهر و روستاست که بعد از تجمیع و تطبیق آرا، صحت انتخابات را تأیید خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: اعلام اسامی منتخبین توسط فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها بلامانع است، اما تایید صحت انتخابات بر عهده هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا می باشد