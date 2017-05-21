تسلط حشد شعبی بر روستاهای جدید/آمادگی برای دفع یورش شیمیایی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، هادی العامری دبیر کل سازمان بدر و از فرماندهی حشد شعبی عراق از آزادسازی مجتمع مسکونی و ۶ روستای در شمال القیروان و غرب موصل در عملیات نیروهای مردمی عراق خبر داد.

وی تاکید کرد: نیروهای مردمی مجتمع مسکونی تل بنات و روستاهای عین فتحی الجنوبی، عین غزال الاولی، عین غزال الثانیه، باشوک، خیلو و تل خان از لوث داعش آزاد کردند.

از سوی دیگر منابع وابسته به نیروهای مردمی از پاکسازی روستاها از بمب و مین های کارگذاشته شده خبر دادند.

این منابع آزادسازی از روستای تل قصب در شمال القیروان اشاره و اعلام کردند که نیروهای مردمی دهها داعشی را به هلاکت رسانده اند و دو خودرو بمبگذاری شده را در جریان پیشروی های خود کشف کردند.

این در حالی است که رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق گفت: نیروهای پلیس دهها خانواده محاصره شده در محله ۱۷ جولای در کرانه راست موصل را از این محله خارج و اردوگاههای ویژه آوارگان انتقال دادند.

وی افزود: نیروهای پلیس موفق به خنثی سازی هفت خودرو بمبگذاری شده در جریان عملیات پاکسازی محله ۱۷ جولای از داعش شدند.

در همین حال یحیی رسول سخنگوی فرماندهی نیروهای عملیات مشترک عراق از آمادگی نیروهای عراقی برای دفع یورش شیمیایی احتمالی داعش خبر داد و گفت: داعش سازماندهی خود را در موصل از دست داده است.

منابع عراقی از هلاکت یکی از سرکرده های داعش موسوم به محمد مجبل الجواری مسئول هماهنگی عملیات داعش و والی نینوا و الرقه در حمله بالگردهای ارتش عراق به محله الزنجیلی در کرانه راست موصل خبر دادند.