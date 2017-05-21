اعضای شوراهای اسلامی شهرهای اقبالیه و محمود آباد مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، با پایان شمارش آرا در شهرهای اقبالیه و محمود آباد اسامی منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی این شهرها اعلام شد:

شهر اقبالیه

۱_ جلال جوادی نام پدر حسین علی دارای ۷۵۰۱ رای

۲_ محمد رضائی نام پدر حکمت الله دارای ۵۴۷۷ رای

۳_ رضا رحیم لو نام پدر رحمن علی دارای ۵۳۹۳ رای

۴_ محسن نانکلی نام پدر ولی الله دارای ۵۲۴۷ رای

۵_ آقای مهدی حسن پوری نام پدر نوروزعلی دارای ۵۱۸۹ رای

۶_ علی بیگدلی نام پدر خدمتعلی دارای ۴۸۹۳ رای

۷_ مهدی دیاله آبادی نام پدر محرمعلی دارای ۴۶۲۲ رای

۸_ داود ملائی نام پدر اسداله دارای ۴۵۰۲ رای (عضو علی البدل)

۹_ سیدعلی پرپینڃی نام پدر سیدحیدر دارای ۴۳۵۲ رای (عضو علی البدل)

۱۰ _ خیراله بیکدلو نام پدر وجیه اله دارای ۴۱۰۰ رای (عضو علی البدل)

۱۱ _ نعمت اله بیگدلی نام پدر فرج اله دارای ۴۰۶۷ رای(عضو علی البدل)

۱۲ _ صفدر حیدری نام پدر حیدر دارای ۳۸۸۰ رای (عضو علی البدل)



شهر محمود آباد

۱_ عبدالعظیم کیامیری نام پدر محمود دارای ۳۴۳۱ رای

۲_ محمدعیسی عبادی نام پدر زیادعلی دارای ۲۶۴۱ رای

۳_ افشین حقگو نام پدر داود دارای ۲۵۶۶ رای

۴_ فرج اله محمدی نام پدر روح اله دارای ۱۹۸۵ رای

۵_ اسمعیل طالبی نام پدر فولاد دارای ۱۸۸۵ رای

۶_ سیدهانی بابائی چگینی نام پدر سید علیار دارای ۱۸۴۴ رای (عضو علی البدل)

۷_ ابراهیم سعیدی نام پدر قربان دارای ۱۴۶۵ رای (عضو علی البدل)

۸_ مهدی عزتی نام پدر مالک دارای ۱۳۰۰ رای (عضو علی البدل)

شهرستان قزوین به مرکزیت قزوین با پنج بخش مرکزی، طارم سفلی، کوهین و الموت غربی و شرقی نیمه شمالی استان قزوین را دربرگرفته است.