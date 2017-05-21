۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

در چهارمحال و بختیاری؛

کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال اولویت اصلی مسئولان است

شهرکرد- معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال اولویت اصلی مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی احداث مسجد دانشگاه پیام نور شهرکرد با اشاره به اینکه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال اولویت اصلی مسئولان است، اظهار داشت: اعتماد دوباره مردم به این دولت موجب می شود که مسئولان با تلاش بیشتر در مسیر توسعه و ابادانی این استان گام بردارند.

وی ضمن اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: این حضور در انتخابات جای تقدیر دارد.

وی عنوان کرد: مردم با حضور حماسی خود بار دیگر دشمنان کشور را در انجام توطئه های خود ناکام گذاشتند.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دانشگاه پیان نور یکی از بهترین دانشگاه های کشور است که توسعه فضاهای دانشگاهی در واحد های آن ضرورت دارد.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
