به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی احداث مسجد دانشگاه پیام نور شهرکرد با اشاره به اینکه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال اولویت اصلی مسئولان است، اظهار داشت: اعتماد دوباره مردم به این دولت موجب می شود که مسئولان با تلاش بیشتر در مسیر توسعه و ابادانی این استان گام بردارند.

وی ضمن اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: این حضور در انتخابات جای تقدیر دارد.

وی عنوان کرد: مردم با حضور حماسی خود بار دیگر دشمنان کشور را در انجام توطئه های خود ناکام گذاشتند.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دانشگاه پیان نور یکی از بهترین دانشگاه های کشور است که توسعه فضاهای دانشگاهی در واحد های آن ضرورت دارد.