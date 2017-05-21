ساخت ۱۱۳ سالن سینمایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ایل بیگی ظهر یکشنبه در آئین کلنگ زنی پردیس های سینمایی محور گاوازنگ زنجان، با بیان اینکه در شرایط فعلی ۴۴۸ سالن سینمایی در کشور داریم، افزود: این میزان سالن سینما با توجه به جمعیت کشور مناسب نبوده و نیازمند افزایش سرانه سینماهای کشور هستیم که دولت نیز با توجه به محدودیت های اعتباری توان لازم برای ساخت سینما ندارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۱۳ سالن سینمایی در کشور در حال ساخت است، گفت: در شرایط فعلی ۱۱۳ سالن سینمایی در شهرهای مختلف کشور همچون فارس، اصفهان، خراسان رضوی، قم، هرمزگان و چند شهر دیگر در حال ساخت بوده که تلاش می کنیم تا پایان سال جاری به پایان برسند.

ایل بیگی استفاده از توان بخشی خصوصی برای افزایس سرانه سینماها را مورد تاکید قرار داد وگفت: خارج شدن ساخت سینما به صورت تک سالن و حرکت به سمت ساخت پردیس ها سینمایی و مجتمع های سینمایی موجب ایجاد فضاهای مناسب برای حضور خانواده ها وگذران اوقات فراغت آن ها می شود.

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی ظرفیت های سینمایی کشور را بالا عنوان کرد و گفت: بعد از انقلاب اسلامی شاهد شکوفایی صنعت سینمای کشور که قبل از انقلاب صنعت ورشکسته ای بود.

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی به وضعیت فروش بلیط فیلم های سینمایی کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ به میزان ۱۷۶ میلیارد تومان فروش فیلم های سینمایی کشور بوده است.

ایل بیگی با بیان اینکه در سال ۹۲ میزان فروش فیلم های سینمایی کشور ۳۰ میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: این میزان در سال ۹۴ به میزان ۷۳ میلیارد تومان و در سال ۹۵ به ۱۷۶ میلیارد تومان افزایش یافته که حاصل حمایت‌های صورت گرفته از این بخش بوده است.

وی محوریت فعالیت سازمان سینمایی کشور در دولت دوازدهم را راه اندازی نهضت تولید محتوا عنوان کرد و افزود: تلاش خواهیم کرد سهم سینمای کشور را در سطح دنیا به جایگاه مناسب برسانیم و تولیدات سینمایی کشور بیش از گذشته در سطح دنیا ارائه شود.

ایل بیگی به وضعیت سینماهای کشور در سال ۹۲ اشاره کرد و یادآور شد: در سال ۹۲ وضعیت سینماهای کشور مناسب نبود و سینماداران تمایل به تغییر کاربری به تجاری و عدم فعالیت داشتند که اقدامات انجام شده در سال های اخیر موجب شد از این شرایط عبور کنیم.