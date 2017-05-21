اسامی اعضای پنجمین دوره شورای شهر پاکدشت؛ شریف آباد و فرون آباد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران نتیجه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای پاکدشت؛ شریف آباد و فرون آباد را به شرح زیر اعلام کرد :

اعضا اصلی شورای شهر پاکدشت:

احسان کوچکعلی نام پدر حسین دارای ۱۲۶۲۰ رای

محمد اسدی نام پدر ابراهیم دارای ۱۰۹۷۰ رای

علی رضائی نام پدر صاحبعلی دارای ۹۷۳۸ رای

ابوطالب احمدی مقدم نام پدر رمضانعلی دارای ۸۷۷۵ رای

علی رضا کبیری نام پدر شعبانعلی دارای ۸۷۴۱ رای

سعید پازکی نام پدر مسیب دارای ۷۹۸۰ رای

خسرو خسروانی نام پدر علی اصغر دارای ۷۴۹۰ رای

حجت اله جگروند نام پدر ولی الله دارای ۷۴۲۲ رای

علی اصغر خسروانی نام پدر محمدرضا دارای ۷۱۹۷ رای

اعضا علی البدل شورای شهر پاکدشت:

داود فتح الهی نام پدر صادق دارای ۷۱۹۶ رای

مسعود تاجیک نام پدر منوچهر دارای ۶۹۸۳ رای

محمدعلی عرب نام پدر امیرخان دارای ۶۳۲۳ رای

اعضا اصلی شورای شهر شریف آباد:

جمال پازوکی نام پدر محمد علی دارای ۶۵۵۲ رای

مرتضی پازوکی نام پدر محمد علی دارای ۶۴۰۵ رای

خانم فروغ طهرانی نام پدر محمد دارای ۵۸۳۸ رای

داود طالقانی نام پدر نصراله دارای ۴۹۶۳ رای

شجاع الدین کردبڃه نام پدر یونسعلی دارای ۴۷۳۸ رای

اعضا علی البدل شورای شهر شریف آباد:

بیژن هداوند نام پدر غضنفر دارای ۳۸۹۱ رای

سعید پازوکی اول نام پدر همت اله دارای ۳۸۶۲ رای

محرم هداوند نام پدر غضنفر دارای ۳۳۷۲ رای

اعضا اصلی شورای شهر فرون آباد:

سید اصغر میرقاسمی نام پدر سید محمد دارای ۴۶۴۴ رای

جلیل سیری نام پدر محمد دارای ۳۹۱۰ رای

کورش سیری نام پدر علی محمد دارای ۳۴۶۹ رای

ابراهیم سیری نام پدر ماشا الله دارای ۳۳۲۰ رای

سلیمه گلوی نام پدر نورالدین دارای ۳۰۵۹ رای

اعضا علی البدل شورای شهر فرون آباد:

محمد سیری نام پدر یداله دارای ۲۹۸۹ رای

محمود علی عسگری فرد نام پدر علی جان دارای ۲۷۹۷ رای

برات حسینی نام پدر محمد دارای ۲۱۵۱ رای