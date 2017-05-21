همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب در دانشگاه الزهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) همایش «نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب» را برگزار می کند.

این همایش بر آن است تا جامعه‌ دانشگاهی و فرهیخته‌ی کشور را به یک گفتمان علمی و کاربردی رهنمون سازد و دریچه‌ای نو به مسأله‌ عفاف و حجاب در جامعه باز کند.

عموم جامعه دانشگاهیان و پژوهشگران می‌توانند آثار علمی و پژوهشی خود را با موضوعات پیشنهادی همایش شامل هشت محور الهیات و مبانی معرفتی، ارتباطات و رسانه‌ها، برنامه‌ ریزی و سیاست‌گذاری، بهداشت و سلامت، جامعه شناسی و علوم اجتماعی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی، هنر و ادبیات برای دبیرخانه همایش ارسال کنند و آثار خود را در معرض ارزیابی و داوری شورای علمی و هیأت داوران قرار دهند.

علاقمندان می‌توانند با مراجعه و ثبت نام در سایت همایش به آدرس http://elmiefaf.alzahra.ac.ir چکیده مقاله خود را تا تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۶ ارسال کنند. همچنین شرکت کنندگان پس از دریافت پیغام پذیرش چکیده، اصل مقاله را نیز قبل از ۲۵ مردادماه ۱۳۹۶ ارسال کنند.