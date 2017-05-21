به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم بهنیا پیش از ظهر یک‌شنبه در حاشیه کارگاه آموزشی قنات داری و قنات شناسی به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای سمنان ضمن بیان اینکه علوم و تکنولوژی جدید باید در خدمت احیا قنات‌های تاریخی قرار گیرد، ابراز داشت: قنات‌های ایران اکثریت به دلیل بی‌توجهی مردم و کاهش بارندگی رو به تخریب قرار دارد.

وی با اشاره به وجود ۶۰هزار قنات تا سال ۳۲ گفت: این رقم در مقایسه با قنات‌های موجود مرگ ۲۳هزار قنات را اعلام می‌کند که باید با بازنگری و اتخاذ برنامه‌های لازم از مرگ زودرس قنات‌های موجود جلوگیری کرد.

پدر علم قنات ایران در پاسخ به این پرسش که عده‌ای تصور می‌کنند دوره ساخت و استفاده از قنات گذشته و قدیمی شده است، افزود: امروز در بسیاری از کشورهای جهان مشاهده می‌کنیم که با بهره‌گیری از تکنولوژی جدید قنات‌های موجود را احیا و بازسازی می کنند که این روند در کشور ایران به میزان بسیار پایینی در جریان است چراکه تصور می‌کنیم دوران قنات به پایان رسیده لذا با بی توجهی و عدم درک صحیح به تخریب قنات‌ها دامن می زنیم.

بهنیا بابیان اینکه ایرانی‌ها همواره در زمینه استفاده از منابع خدادادی بهترین راهکارها را به دنیا عرضه کرده‌اند، ابراز داشت: در زمانی که هیچ کشوری علم کافی را در احداث قنات نداشت در گناباد شاهد رویت قنات‌هایی با قدمت سه هزار ۳۰۰سال هستیم که نشان می دهد در زمینه بهره‌گیری از علوم و فنون بسیار بالاتر از دیگر کشورها قرار داشتیم اما امروز در زمینه نگهداری و حفظ و صیانت از آن‌ها در پایین‌ترین رده جدول قرار داریم که این روند باید تقویت شود.

وی بابیان اینکه علم احداث قنات به ۳۴کشور دنیا صادر شد، تصریح کرد: بسیار از کشورهای دنیا برای احیا و نگهداری از قنات‌های موجود اقدام به انجام تحقیقات و برگزاری همایش‌های گوناگون می‌کنند و تمام تلاش خود را در راستای احیای قنوات به کار می بنند در صورتی که در ایران هیچ بهایی به این علم داده نمی شود.

پدر علم قنات ایران افزود: تعداد قنات‌های کشور انگلستان با استان گیلان در رقم شش قنات برابری می‌کند اما اقداماتی که آن‌ها انجام می‌دهند تا این تعداد قنات را حفظ کنند قابل مقایسه با همین تعداد نیست و این مهم می‌طلبد تا زمینه تحقیقات بیشتری در این حوزه فراهم شود و اندیشمندان و مسئولان کشوری برای احیا آن چاره ای تدبیر کنند.