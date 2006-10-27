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۵ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۲۶

ايران بايد توليد كننده علم باشد نه مصرف كننده / توليد علم تنها راه غلبه بر عقب ماندگي هاست

ايران بايد توليد كننده علم باشد نه مصرف كننده / توليد علم تنها راه غلبه بر عقب ماندگي هاست

خبرگزاري مهر - گروه حوزه و دانشگاه : رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخير دانشگاهيان با معظم له، تبديل ايران به قدرت علمي دنيا در 50 سال آينده را مورد تاكيد قرار دادند. گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاري مهر در نظر دارد در سلسله گزارش هايي به بررسي راهكارهاي تحقق اين هدف بپردازد. در شماره 10از اين سلسله گزارش ها، نظرات دكتر محمدباقر خرمشاد معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ارائه مي شود.

دكتر "محمد باقر خرمشاد" - معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طي چند سال گذشته اين موضوع كه راه غلبه بر عقب ماندگي مزمن كشور پرداختن به علم است، بارها تكرار و براي همه روشن شده است. اكنون همه مي دانند كه بايد توليد كننده علم بود نه مصرف كننده و بايد براي رسيدن به تمدن غالب تلاش كرد.

وي اظهار داشت: در صورتي ايران مي تواند به اهداف خود نائل شود كه در راه تمدن سازي گام بردارد و در فضاي قطب بندي شده تمدن فرهنگي موجود، راه خود را پيدا كند.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم گفت: وزارت علوم نيز در اين راستا هدف خود را دستيابي به دانشگاهي تمدن ساز قرار داده است و رسيدن به تمدني نوين را بر مبناي فرهنگي ايراني و اسلامي دنبال مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه زير ساخت تمدن، علم است افزود: دستيابي به تمدن نوين ايراني و اسلامي در مسير توليد علم امكان پذير مي شود و تبديل ايران به قدرت علمي دنيا در چشم اندازي 20 ساله با تقويت علم تحقق مي يابد.

خرمشاد اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز بر اين اساس تأكيد كرده اند، ايران در 50 سال آينده به قدرت علمي دنيا تبديل و سند 50 ساله توسعه كشور تدوين شود.

وي گفت: القاء خودباوري و اعتقاد به توانستن و همچنين تلاش براي دستيابي به علومي مانند هوا و فضا، نانو، هسته اي و سلول هاي بنيادي مي توانند نوآوري و توليد علم را تسريع كنند.
کد مطلب 398506

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