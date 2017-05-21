تجربیات ادوار گذشته شوراها تجربیاتی ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد مسجد جامعی با تشکر از مردمی که ساعت‌ها برای مشارکت در انتخابات در صف ایستادند و همچنین هنرمندان، نویسندگان، فرهیختگان و اصحاب فکر و فرهنگ که مردم را به حضور و مشارکت گسترده در این فعالیت ملی و مدنی دعوت کردند، تاکید کرد که باید ساز و کاری برای همکاری و استفاده از تجربیات شخصیت‌ها و نهادهای علمی، فرهنگی و هنری و همچنین سایر نامزدهای انتخابات شورای شهر پنجم طراحی و اجرایی شود.

احمد مسجدجامعی در صحبتی که امروز در جلسه شورای شهر تهران داشت، با بیان اینکه "۲۹ اردیبهشت در ایران به طور عام و در تهران به طور خاص اتفاق بزرگی رخ داد"، گفت: "مشارکت چشمگیر و کم سابقه مردم در انتخاب رییس جمهور و اعضای شوراهای شهر و روستا و بویژه شورای شهر تهران و کلانشهرها، برگ زرینی در تاریخ و رفتار مدنی ایرانیان بود."

وی ادامه داد: «برگزاری این انتخابات سرنوشت ساز در کمال آرامش کاری خرد نبود و من به نوبه خود به عنوان یک شهروند و نماینده مردم پایتخت، از مردمی که آفرینندگان واقعی این رویداد بودند صمیمانه سپاسگزارم. مردمی که ساعت‌ها انتظار برای رای دادن را در صفهای طولانی تحمل کردند اما از رأی دادن منصرف نشدند. بخصوص از مردمی که به رغم ایستادن در صف، به دلیل کمبود امکانات اجرایی موفق به انداختن رأی خود به صندوق نشدند،‌ تشکر ویژه دارم.»

عضو شورای شهر تهران همچنین اظهار داشت: «همچنین از مقام معظم رهبری که در تاکید چندباره بر حق الناس بودن رأی مردم و لزوم صیانت از تک تک رای‌ها و به شور و نشاط و سلامت انتخابات صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم»

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تصریح کرد: «اصحاب رسانه که در فعالیتی شبانه‌روزی اطلاع‌رسانی کردند و با تلاش خود امکان انتخاب بین راه‌های مختلف را فراهم می‌ساختند و فعالان دلسوز فضای مجازی که کاستی‌های روش‌های سنتی را مرتفع ساختند شایسته تقدیر ویژه هستند.»

وی با بیان اینکه «نمی‌شود از گروه‌های شایسته تقدیر نام برد و بر نقش برجستۀ هنرمندان رشته‌های گوناگون فرهنگی و هنری تاکید نکرد»، گفت: «کسانی چون هوشنگ ابتهاج، احمدرضا احمدی، محمد احصائی، محمدعلی کشاورز، علی نصیریان، رخشان بنی اعتماد، مرضیه برومند، فاطمه معتمد آریا و بسیاری از هنرمندان جوانی که با تاثیرگذاری مردم را به تحرک مدنی دعوت کردند. بویژه برخی هنرمندان نام آور که با شیوه‌های مختلف بنده را نیز به طور خاص مورد لطف خود قرار دادند.»

عضو لیست امید در انتخابات شورای شهر پنجم تهران سپس اظهار داشت: «نکته‌ای که پیشتر هم گفتم و باز بر آن تاکید دارم، من در بستن هیچ لیستی نقشی نداشتم. حتی برای حضور خود در آنها هم تلاش نکردم. اما خود را موظف به حمایت از لیستی که بزرگان بر آن صحه گذاشتند می‌دانستم. این نکته‌ای است که در شکل‌گیری و استحکام سرمایه اجتماعی مؤثر است.»

وی ادامه داد: «دوستان من در شورای فعلی شهر تهران، به اعتقاد من جزو صاحب نظران عرصه شهری هستند که تجربه آنها گران بهاست و شهر ما برای رشد آنها هزینه کرده است. حیف است از تجربیات آنها استفاده نشود. امیدوارم سازوکاری برای همکاری و استفاده از تجربیات آنها ایجاد شود.»

مسجدجامعی همچنین اظهار داشت: «این نگاه شامل همه بزرگواران دیگری است که با تکیه بر دانش‌های مختلف و نیت خیرخواهانه نامزد انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران شدند و با تن دادن به ساز و کار انتخاب لیست واحد از ادامه رقابت صرف نظر کردند.»

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: «ما بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری که در مناظره‌ها و تبلیغات، رفتارهایی به دور از اخلاق دیدیم، اما در انتخابات شورای شهر تهران هیچ موردی از خروج از دایره اخلاق مشاهده نکردیم.»