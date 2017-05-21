قدردانی استاندار از حماسه حضور مردم آذربایجان غربی در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیامی که روز یکشنبه از سوی قربانعلی سعادت صادر شده، آمده است: حضور پرشور و پرشکوه مردم مومن و شریف ایران اسلامی به ویژه مردم عزتمند و غیرتمند آذربایجان غربی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصداق واقعی حماسه سیاسی و پایمردی و برگ زرین دیگری در دفتر رشادت و وفاداری ملت بزرگ ایران به انقلاب اسلامی بود.

وی اضافه کرده است: اینجانب به مصداق کلام شریفه 'من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق' از تمامی مردم شریف، آگاه و همیشه در صحنه استان و همچنین از زحمات کلیه عوامل دست اندرکار برگزاری انتخابات اعم از مسئولان ستاد انتخابات استان و شهرستان، هیات های محترم اجرایی، نظارت، بازرسی، نیروهای انتظامی، بسیجی، سپاهی و نظامی، دستگاه قضایی، فرمانداران و بخشداران و مجموعه همکاران، نامزدهای انتخاباتی، اعضای ستادها و طرفداران آنها، رسانه های گروهی به ویژه رسانه ملی، خبرگزاری ها، نشریات و سایت های خبری که با تلاش صادقانه و زحمات شبانه روزی مقدمات برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان را فراهم کردند، قدردانی کرده و برای همگان از درگاه ایزد منان توفیق روزافزون خواستارم.

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه هفته گذشته ۲۹ اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار شد.

در این انتخابات ۲ هزار و ۶۱۶ صندوق تعبیه شده بود و بیش از ۵۵ هزار نفر در اجرای آن همکاری داشتند.