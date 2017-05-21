۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۰۳

فرماندار ارومیه خبر داد:

مشارکت ۶۸.۲۸ درصدی مردم ارومیه در انتخابات ریاست جمهوری

ارومیه- فرماندار ارومیه از مشارکت ۶۸.۲۸ درصدی مردم ارومیه در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسن خانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص جزییات نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ارومیه اظهارداشت: واجدین شرایط شرکت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان ارومیه ۷۴۵ هزار و ۵۱۲ نفر بوده است.

وی ادامه داد: مجموع آرای ماخوذه انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ارومیه ۵۰۹ هزار و ۸۰ رای و میزان آرای صحیح ۴۹۲ هزار و ۳۱۵ رای است.

فرماندار ارومیه با بیان اینکه مردم شهرستان ارومیه مشارکت ۶۸.۲۸ درصدی را در این انتخابات رقم زدند اضافه کرد: قای حسن روحانی ۶۴.۳۲ درصد، آقای رئیسی ۳۰.۵۴ درصد، آقای میرسلیم ۱.۱۳ درصد و آقای هاشمی طبا ۰.۶۹ درصد آرا را در این شهرستان به خود اختصاص داده اند.

حسن خانی با تشریح چگونگی شرکت مردم این شهر در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اظهارداشت: در انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ارومیه ۷۶۷ صندوق و در ارومیه ۲۴۳ شعبه اخذ رأی وجود داشت که نسبت به دور گذشته ۷۰ درصد افزایش تعداد صندوق داشتیم و برای دور بعد این تعداد به ۳۰۰ شعبه اخذ رأی افزایش خواهد یافت.

وی گفت: تجمیع آرای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همچنان ادامه دارد و با توجه به تعداد بالای کاندیداها و صندوق های اخذ رای، تجمیع زمان بر خواهد بود.

