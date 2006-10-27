درخشش يك ايراني در بزرگترين مسابقه طراحي دنيا

به گزارش خبرگزاري مهر، مهدي مجتبوي كه فارغ التحصيل رشته طراحي صنعتي از دانشگاه علم و صنعت ايران است به زبان انگليسي تسلط كامل دارد و در دو زبان آلماني و عربي نيز مهارت اندكي را كسب كرده است.

وي از توانايي كامل در زمينه طراحي نرم افزارهاي تجسمي بهره برده و از توانمندي هاي مكانيكي نيز برخوردار است. مجتبوي در زمينه نقاشي، كاريكاتور و مجسمه سازي نيز مهارت دارد.

"جاچسبي آسان" نوآوري جديدي است كه به كاربر امكان مي دهد كه پس از چسباندن نوار چسب به سطح مورد نظر به آساني آن را بدون آسيب رساندن به ناخن خود جدا كند.

طراحاني از 40 كشور دنيا با شركت در مسابقه جهاني طراحي ضمن ارائه طرح هاي خود با يكديگر به رقابت پرداختند.

بنا بر اعلام هيات منصفه اين مسابقه طرح هاي ارائه شده از كيفيت بالاتري در مقايسه با طرح هاي سال گذشته برخوردار بودند.



اين مسابقه در مجموع 72 برنده داشت كه كه 60 تن از آنها مفتخر به كسب جايزه "رد دات" شدند. 12 نفر از برندگان نيز جايزه "بهترين بهترين هاي رد دات" را دريافت كردند.

كسب جايزه مسابقه طراحي جهان امتيازي براي سنجش افراد در آينده محسوب مي شود.