۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۳۹

عبدالملک الحوثی:

تحویل فلسطین به اسرائیل یکی از اهداف نشست اعراب با ترامپ است

رهبر انصارالله یمن اعلام کرد که اجلاس اعراب با رئیس جمهور آمریکا در صدد تحقق دو هدف تجزیه کشورهای عربی و از بین بردن مسأله فلسطین و تحویل این کشور به اسرائیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالملک الحوثی» رهبر انصارالله یمن اجلاس اعراب با ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ریاض را در راستای منافع واشنگتن و صهیونیست ها دانست.

وی تصریح کرد: این نشست که در ریاض برگزار می شود، به آمریکا و اسرائیل کمک می کند تا پس از تضعیف و تجزیه کشورهای عربی، آنها را نابود کنند. این نشست دو هدف را دنبال می کند؛ نخست حمایت از اسرائیل و تحمیل پذیرش این رژیم و دوم هم از بین بردن مسأله فلسطین و مسائل عربی و تحویل دادن فلسطین به اسرائیل و آمریکا.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: هدف دوم از طریق تجزیه کشورهای عربی و اسلامی به کشورهای کوچک تحت عناوین فرقه ای صورت می گیرد تا بدین ترتیب خطر این کشورها برای اسرائیل رفع گردد و سپس این کشورهای عربی و اسلامی را تحت کنترل خود گیرند. 

وی در پایان بیان داشت: نقش امارات و سعودی ها نیز از قبل تعیین شده و این دو کشور باید از این توطئه پشتیبانی مالی کنند اما وقتی که با این اقدامات فقیر شدند، نوبت خودشان خواهد رسید و طبق وعده ترامپ، همانگونه که گاو را پس از اتمام شیرش سر می برند، امارات و سعودی ها نیز توسط آمریکا سر بریده خواهند شد. مقاومت گزینه مردم یمن برای مقابله با نقشه هایی است که کشورمان و منطقه را هدف گرفته است.

گفتنی است، نشست سران بیش از ۱۵ کشور عربی با رئیس جمهور آمریکا امروز در ریاض آغاز شده است و ترامپ تاکنون با پادشاهان سعودی، بحرین و رئیس جمهور مصر دیدار کرده است.

