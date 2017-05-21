مشارکت ۷۸درصدی مردم اهر در انتخابات/نتایج نهایی میان دوره ای مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی عصر یک شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه، اظهار کرد: مردم وقتی که تشویق شده و به پای صندوق های رای آمدند از نتایج گردش آزاد افکار عمومی و تاثیر و نقش آفرینی رسانه ها در انتخابات بود.

وی با اشاره به این که مردم شهرستان اهر در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری مشارکت ۷۸.۵ درصدی داشته اند، افزود: از مجموع ۶۷ هزار و ۵۱۶ برگ رأی مأخوذه، ۶۴ هزار و ۹۹ رأی صحیح، حسن روحانی ۳۷ هزار و ۵۸۷ رأی برابر ۵۸.۶ درصد کل آراء، سید ابراهیم رئیس الساداتی ۲۵ هزار و ۳۶۷ رأی برابر ۳۹.۶ درصد کل آراء، سید مصطفی آقا میرسلیم ۷۷۲ رأی برابر با ۱.۲ درصد کل آراء و مصطفی هاشمی طباء ۳۷۳ رأی برابر با ۰.۶ درصد کل آراء را توانستند کسب کنند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان اهر بابیان اینکه تعدادی آرای ماخوذه صحیح انتخابات شورای اسلامی شهر اهر ۴۱ هزار و ۷۱۵ رای است، ادامه داد: کل افرادی که تا پایان انتخابات شورای شهر اهر در رقابت ها حضور داشتند ۸۲ نفر بوده و در پایان شمارش آراء ابوالفضل بابایی دایلاری با ۵۱۰۲ رای، اصغر فتح زاده با ۴۶۰۹ رای، بهبود سعادتی با ۴۱۴۶ رای، بهبود جعفری با ۳۷۸۵ رای، صمد علی اکبر زاده اهری با ۳۷۶۲ رای، میر جلال الدین موسوی با ۳۶۵۱ رای و راضیه عباسی معروفان با ۳۶۲۲ رای به عنوان منتخبین مردم و اعضای اصلی شورای اسلامی شهر اهر انتخاب شده اند.

عابدی ادامه داد: علی اسحقی با ۳۴۴۹ رای، محمود سعادتی با ۳۳۶۵ رای، جلیل کاظم زاده با ۳۰۹۹ رای، بهزاد رسولی وبه آباد با ۳۰۹۶ رای و حسین هادی با ۳۰۴۸ رای اعضای علی البدل پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر هستند، مردم اهر در انتخابات شورای اسلامی شهر اهر ۶۴.۵ درصد مشارکت داشته اند.

عبداللهی از هریس و اهر به مجلس شورای اسلامی راه یافت

وی با اشاره به نتیجه نهایی انتخابات میان دوره ای مجلس دهم حوزه انتخابیه اهر و هریس، گفت: از مجموع ۸۶ هزار نفر واجد شرایط رای در اهر، نزدیک به ۵۷ درصد آرای اخذ شده صحیح به دست آمده است و میزان مشارکت مردم در انتخابات میان دوره ای مجلس دهم ۶۶ درصد بوده است.

فرماندار اهر بابیان اینکه کل آرای ماخوذه صحیح انتخابات میان دوره ای مجلس دهم حوزه انتخابیه اهر و هریس ۹۳ هزار و ۵۹۵ رای است، اضافه کرد: از مجموع آرای ماخوذه صحیح در این حوزه انتخابیه ۵۶ هزار و ۷۳۵ رای مربوط به شهرستان اهر و ۳۷ هزار و ۶۳۰ رای مربوط به شهرستان هریس است.

عابدی ادامه داد: بیت الله عبداللهی با ۲۳۱۴۴ رای، مهدی حسینیان با ۱۶۵۷۹ رای، احمد محرم زاده با ۱۲۶۵۰ رای، صولت همت جو جوبند با ۹۹۰۲ رای، محمد اسلامی با ۶۵۹۶ رای، حمید نام آوران با ۵۹۳۲ رای، محمد روحی با ۴۹۰۵ رای، جلیل روحانی مجد با ۳۴۵۹ رای، ایرج میرزایی با ۳۰۱۷ رای، ابراهیم کاظم پور با ۲۳۸۶ رای، علیرضا صیادی با ۲۳۰۵ رای، مهدی نظامی فرید با ۲۱۱۸ رای، مهدی اسلامی دیزآبادی با ۳۳۲ رای، لیلی یحیایی با ۱۹۶ رای، امیر رحمان طلب بخشایش ۷۴ رای نتیجه نهایی است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان اهر تاکید کرد: آمار نهایی آرای نامزدهای مجلس حوزه اهر و هریس که گفته شد مورد تایید هیئت اجرایی و نظارت بوده و تمامی آمارهایی که پیش از این به دست مردم رسیده صحت ندارد و شایعه بوده است، متاسفانه روز گذشته آمار غیررسمی و تایید نشده منتشر شده بود که به هیچ وجه آن را تایید نمی کنیم بلکه مورد تایید هیئت نظارت بر انتخابات لیستی بود که اکنون منتشر شده است.