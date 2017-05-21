مساعدت بیش از ۱۰ میلیارد ریالی حامیان در قالب «طرح طاها»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سیف، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه سال گذشته حامیان در قالب «طرح طاها» بیش از ۱۰ میلیارد ریال به ایتام تحت تکفل خود کمک کرده‌اند،گفت: این طرح به منظور تأمین آتیه ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان تهران اجرا میشود که حامیان ماهیانه مبلغی را به حساب یکی از شرکت‌های بیمه‌ای طرف قرار داد واریز میکنند تا ایتام پس از رسیدن به سن قانونی بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه حامیان در قالب «طرح طاها» به حدود چهار هزار نفر از ایتام تحت حمایت کمیته امداد مساعدت میکنند، عنوان کرد: حامیان در قالب این طرح سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد ریال به ایتام تحت تکفل خود کمک کرده‌اند.

سیف با بیان اینکه کمیته امداد بر اساس آینده نگری «طرح طاها» را اجرا میکند، تصریح کرد: حامیان طرح های اکرام ایتام و محسنین میتوانند در کنار مساعدت به ایتام و فرزندان خانواده‌های تحت حمایت با مشارکت در «طرح طاها» بیش از پیش به آتیه کودکان نیازمند کمک کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه این طرح برای تمامی ایتام تحت حمایت برگزار میشود، گفت: توسعه و ترویج این طرح میتواند آینده درخشانی را برای ایتام رقم زده و موجب شود تا آنان برای ادامه تحصیل در مقاطع عالی، ایجاد اشتغال و ازدواج با مشکلات بسیار کمتری رو به رو باشند.

وی ضمن قدردانی از حامیان که همواره با مساعدت‌های معنوی، عاطفی، نقدی و غیرنقدی خود یاریگر این نهاد در دستگیری از ایتام و فرزندان خانواده‌های تحت حمایت هستند، اظهار کرد: چنین اقداماتی هم بستگی اجتماعی را ارتقا داده و موجب میشود تا ایتام و کودکان نیازمند بتوانند از آینده‌ای روشن بهره‌مند شوند.