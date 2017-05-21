تعیین جریمه ۲ میلیاردی برای قاچاقچی کالا در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، محمدحسین اشرفی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان زاهدان مستقر در پاسگاه قطار خنجک حین کنترل خودروهای عبوری مسیر چابهار- زاهدان به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و اقدام به بازرسی خودرو کردند.

سرپرست تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: در بازرسی صورت گرفته مقادیر قابل توجهی لوازم خانگی، لوازم بهداشتی و مواد خوراکی با ارزش ۱ میلیارد و ۶۲۷ میلیون ریال مشکوک به قاچاق کشف شد و پس از توقیف خودرو پرونده جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی زاهدان ارسال شد.

وی ادامه داد: با شروع رسیدگی پرونده در تعزیرات حکومتی در مورد لوازم بهداشتی و خوراکی از دانشگاه علوم پزشکی استعلام صورت گرفت که در پاسخ قابلیت مصرف انسانی کالاهای مکشوفه تأیید نشد.

وی گفت: شعبه رسیدگی کننده با توجه به نحوه حمل کالا و اقرار صریح متهم تخلف را وارد دانسته و متخلف را علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.