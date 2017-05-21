طرح ضیافت ویژه ماه رمضان در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دهقان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان نحوه برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در آذربایجان غربی اظهار کرد: کالاهایی که در این گونه نمایشگاه‌ها عرضه خواهد شد شامل گوشت سفید و قرمز، برنج، شکر بوده که در ایام ماه مبارک رمضان به اندازه کافی در بازار برای مصرف‌کنندگان عرضه خواهد شد و محدودیتی در تامین این اقلام وجود ندارد.

وی ادامه داد: تنظیم بازار مجموعه سیاستگذاری‌ها و فعالیت‌هایی است که به منظور ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از کاهش نوسانات قیمت برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعمال می‌شود که طی سه سال است که این وظیفه بر عهده سازمان جهاد کشاورزی گذاشته شده است که با موفقیت این طرح در استان اجرا شده و در سال جاری نیز با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط این طرح اجرا خواهد شد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: طرح تشدید نظارت و پایش بازار ویژه ماه مبارک رمضان در آذربایجان‌ غربی نیز همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان توسط سازمان بازرسی و نظارت، تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط در سطح استان اجرا می‌شود.

وی گفت: مقرر شده در آستانه ماه مبارک رمضان ۸۰۰ تن گوشت مرغ منجمد در صورت نیاز بازار به قیمت هر کیلو ۵۳۰۰ هزار تومان تحویل درب سردخانه و قیمت مصرف کننده در حدود ۵۶۰۰ در شهرستان ارومیه و ۵۷۰۰ برای مصرف کنندگان شهرستانی، ۸۵ تن گوشت قرمزمنجمد به قیمت هر کیلو ۱۹ هزار تومان درب سردخانه شرکت پشتیبانی امور دام و ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان بسته به درجه بندی گوشت برای مصرف کننده، ۱۲۰۰ تن انواع برنج ایرانی و خارجی به قیمت ۲۴۰۰ تومان به صورت عمده و ۲۷۰۰ تومان برای مصرف کننده ، ۲۰۵۰ تن شکر به قیمت هر کیلو ۲۵۲۰ تومان درب انبار و ۲۸۵۵ تومان برای مصرف کننده در جهت تامین نیاز مصرف‌کنندگان در سطح مراکز عرضه و فروشگاههای زنجیره ای و تعاونی مصرف استان عرضه شود.

دهقان خاطر نشان کرد: فروشگاه‌های عرضه مستقیم کالا شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی های مصرف فعال و فروشگاه‌های محلی در سطح استان در این ایام مبارک آماده ارائه خدمت‌رسانی به همشهریان در خصوص تامین مایحتاج ضروری مورد نیاز خود در این ماه پر برکت هستند.