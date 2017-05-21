به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی ریاست هیئت کوهنوردی گلستان بعدازظهر یکشنبه با حضور رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی، بهمن طیبی مدیرکل ورزش و جوانان، کاندیداها و دیگر اعضای مجمع در اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار و محمد فلاحی به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

ابراهیم حقدادی، مهدی علم شاهی، محمد فلاحی، یاسر قندهاری و محمدباقر محمدشفیع، پنج کاندیدای احراز سمت ریاست هیئت کوهنورری استان گلستان بودند که قندهاری از کاندیداتوری انصراف داد و محمدشفیع به نفع فلاحی کناره گیری کرد تا رقابت بین سه کاندیدای باقی مانده شکل بگیرد.

در نهایت محمد فلاحی با کسب ۱۲ رای از مجموع ۱۵ رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت کوهنوردی استان گلستان انتخاب شد و ابراهیم حقدادی دو رای و مهدی علم شاهی یک رای کسب کردند.

هیئت کوهنوردی گلستان به بخش همگانی توجه کند

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در حاشیه این مجمع گفت: به آقای فلاحی که با رای اعضای مجمع به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت کوهنوردی گلستان انتخاب شدند تبریک می‌گویم و امیدوارم در این مدت از تمامی ظرفیت‌ها در استان استفاده کنند.

بهمن طیبی افزود: کار در هیئت به معنای همکاری جمعی است و از تمامی اعضای مجمع کوهنوردی گلستان هم می‌خواهم تا آقای فلاحی را تنها نگذارند و اداره کل ورزش و جوانان استان هم در کنار هیئت کوهنوردی خواهد بود.

وی ادامه داد: کوهنوردی گلستان ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و کسب مدال‌های فراملی توسط ورزشکاران استان این موضوع را تائید می‌کند و از مسئولان هیئت انتظار داریم این شرایط ارتقا یابد.

وی تصریح کرد: موفقیت‌های بیشتر ورزشکاران گلستانی در عرصه‌های ملی و فراملی و توجه بیشتر به بعد همگانی از دیگر انتظارات اداره کل ورزش و جوانان از هیئت کوهنوردی استان است.

برنامه‌های پیشنهادی را به مرحله عمل می‌رسانیم

رئیس جدید هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی گلستان هم پس از انتخابش اظهار کرد: از اینکه اعضای مجمع به بنده اعتماد کامل داشتند، تشکر می‌کنم و قول خواهم داد تمامی تلاش خود را برای اعتلای کوهنوردی استان انجام دهم.

محمد فلاحی افزود: از خانواده کوهنوردی استان می‌خواهم تا من را در امورات هیئت تنها نگذارند و با همکاری یکدیگر در راستای پیشرفت این رشته در گلستان قدم برداریم.

وی تصریح کرد: این توان را در خود می‌بینم تا برنامه‌هایی که پیشنهاد دادم را به مرحله اجرا و عمل برسانم و رسیدن به این هدف نیازمند کار تیمی است.

نگذاشتیم کاری روی زمین بماند

سرپرست پیشین هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی گلستان هم گفت: از عملکرد خودم در مدت سرپرستی هیئت کوهنوردی گلستان راضی نیستم و از خانواده این رشته در استان عذرخواهی می‌کنم.

اصغر محمودی بیان کرد: تنها کار من این بود که توانستم مجمع انتخاباتی هیئت کوهنوردی استان را برگزار کنم و البته در این مدت نگذاشتم کاری روی زمین بماند.

وی یادآور شد: امیدوارم خانواده کوهنوردی گلستان با تعامل یکدیگر بتوانند موجب سربلندی این رشته در کشور و عرصه‌های فراملی شوند.