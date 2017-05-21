نمایندگان دوره پنجم شورای شهر باید از رای مردم صیانت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جدیدی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با تبریک به تمامی مردم ایران به عنوان پیروز واقعی در انتخابات اخیر گفت: آنچه قابل احترام است رای مردم است.

وی اظهار داشت: اعضای شوراها با این رای وارد شورا و به عنوان نماینده انتخاب شده اند و وظیفه دارند از این اعتماد صیانت کنند و از دولت انتظار می رود که این افراد را در رسیدن به اهدافشان کمک کند.



عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: امیدواریم اعضای شورا در دوره پنجم بتوانند با سعی و تلاش و جدیت کارهای خوب و مثمر ثمری برای شهر انجام دهند.

اصلاح لایحه دستور العمل نحوه جانمایی ونصب بیلبوردها و پلاکاردهای تبلیغاتی در سطح بزرگراه‌های شهر تهران

در جلسه امروز شورای شهر تهران همچچنین بر اساس اصلاحیه مصوبه شورا دستور العمل نحوه جانمایی ونصب بیلبوردها و پلاکاردهای تبلیغاتی در سطح بزرگراههای شهر تهران پس از بررسی در شورای عالی فنی شهرداری تهران باید به تصویب شورای ترافیک شهر تهران رسیده و سپس اجرایی شود.

پیش از این در لایحه آمده بود که نحوه جانمایی ونصب بیلبوردها و پلاکاردهای تبلیغاتی در سطح بزرگراههای شهر تهران ابتدا در شورای عالی ترافیک شهرهای کشورباید به تصویب برسد.



بر همین اساس و با این توجیه که این موضوع مربوط به تهران است بنابراین لایحه با این مضمون که دستورالعمل نحوه جانمایی ونصب بیلبوردها و پلاکاردهای تبلیغاتی در سطح بزرگراههای شهر تهران پس از بررسی در شورای عالی فنی شهرداری تهران باید به تصویب شورای ترافیک شهر تهران برسد اصلاح شد.



همچنین تاکید شد که این اصلاحیه محتوی تبلیغات محیطی را مد نظر ندارد و این کار در حیطه سازمان زیباسازی است.



آنچه از انتخابات بر جای می ماند رفتار جوانمردانه است

در ادامه جلسه امروز شورای شهر تهران، حبیب کاشانی در واکنش به پاکیزگی به موقع شهر تهران پس از انتخابات اظهار داشت: عملکرد شهرداری و به ویژه کارکنان خدمات شهری در پاکیزه کردن چهره شهر پس از انتخابات قابل تقدیر است

حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حضور مردم در انتخابات پنجمین دوره شورا با بیان اینکه حضور ما باعث گرم شدن تنور انتخابات شد اظهار داشت: انتخابات تمام میشود و آنچه باقی می ماند رفتار جوانمردانه است.



وی خاطر نشان ساخت: شورای چهارم هنوز ادامه دارد و همانطور که شروعش با اعتماد و همدلی همراه بود پایانش نیز باید دستاوردهای قابل دفاعی داشته باشد. بنابراین جلسات باید مستمر برگزار شود و کاری بر زمین مانده را برای دوره جدید نگذاریم.



کاشانی حضور ۴۲ میلیونی ملت را نشانه پایداری نظام دانست و افزود: وظیفه ما صیانت از اعتماد ملت است.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه با اشاره به عملکرد قابل ستایس گارگران خدمات شهری در پاکیزه کردن چهره شهر از فضای بعد از انتخابات گفت: شنبه پس از انتخابات هیچ آثاری از انتخابات نبود و گویی درشهری جدید وارد شدیم. این عملکرد آبرو داری بود که شهرداری به ویژه کارگران خدمات شهری انجام دادند وی از اعضا خواست تا باکف زدن ازاین اقدام کارکنان زحمت کش خدمات شهری تقدیرشود.



آقای چمران؛ شما برنده اخلاق در رقابت انتخابات شورای شهر هستید

عبدالحسین مختاباد عضو هنرمند شورای اسلامی شهر تهران پس از شرکت در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران مهدی چمران را برنده اخلاق در رقابت انتخابات شورای شهر دانست.

عبدالحسین مختاباد، عضو شورای اسلامی شهر تهران با تبریک به مناسبت پیروزی ملی حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: همه مردم به مانند یک تیم قهرمان کشتی عمل کردند و هریک تمام تلاش خود را کردند تا در نهایت کل تیم قهرمان شود.



این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران خطاب به نمایندگان منتخب دوره پنجم شورای شهر تهران گفت: در مدتی که در شورای شهر تهران بودم به این نتیجه رسیدم که دنیای هنر یک قرن از دنیای سیاست جلوتر است و ۸۰ درصد سیاست مداران در واقع سیاست باز هستند.



وی خطاب به مهدی چمران گفت: در انتخابات شورای شهر از شما رفتاری جوانمردانه دیدیم، شما به مانند یک جوانمرد با دوستانتان بالا آمدید و با آنها لیست خود را بستید و من این منش شما را تبریک می گویم.



عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران ادامه داد: من این را به سیاست بازان آینده می گویم تا درس عبرتی شود؛ آقای چمران شما در انتخابات شورای شهر رای اخلاق را برنده شدید.

