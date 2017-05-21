  1. استانها
  2. تهران
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۲۲

رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور خبر داد؛

نامزدهای معترض چهاردانگه و پرند نمایندگان خود را معرفی کنند

نامزدهای معترض چهاردانگه و پرند نمایندگان خود را معرفی کنند

غرب تهران- رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور از آمادگی این هیات برای بررسی اعتراضات نامزدهای چهاردانگه و پرند با حضور نماینده آن ها خبر داد.

محمد محمودی شاه نشین، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نارضایتی برخی از نامزدها در خصوص تجمیع آراء در شهرهای پرند و چهاردانگه اظهار داشت: آمار تک تک صندوق های الکترونیکی کشور در رایانه من موجود است، افرادی که نارضایتی در مورد تجمیع آراء در هرکدام از شهرهای چهاردانگه و پرند دارند ۲ نماینده از میان خودشان به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها معرفی کنند.

وی افزود: ۲۰ نفر از نامزدهایی که رای نیاورده و معترض هستند و نیز امام جمعه محترم شهر، طی نامه ای به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات  اعلام کنند که این ۲ نفر نماینده آن ها هستند.

رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور اضافه کرد: این ۲ نفر نماینده به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مراجعه کنند تا بنده از تمام صندوق های آن شهرها پرینت گرفته و در مقابل آن ها قرار دهم و خود این دو نفر اقدام به تجمیع آراء کنند.

وی گفت: صندوق های موجود در این شهرها ۸۰ الی ۹۰ صندوق هستند و به راحتی می توان تجمیع آراء را انجام داد و به صورت دستی بررسی کرد و در صورت وجود مغایرت پیگیری جدی خواهیم کرد.

بالاترین مسئول نظارتی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه کرد: اگر جایی اشتباهی رخ داده و یا خدای نکرده عددی در شعبه جابجا شده باشد و نیم درصد اختلاف در آراء وجود داشته باشد کل انتخابات در آن شهر را ابطال می کنم.

کد مطلب 3985185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علیرضا مسروری IR ۱۹:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
      0 0
      پاسخ
      در مورد پرند کسی مدعی تقلب و مشکل در شمارش آراء رو مطرح نکرده بلکه مشکل اصلی خرید و فروش آراست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها