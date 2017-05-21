نامزدهای معترض چهاردانگه و پرند نمایندگان خود را معرفی کنند

محمد محمودی شاه نشین، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نارضایتی برخی از نامزدها در خصوص تجمیع آراء در شهرهای پرند و چهاردانگه اظهار داشت: آمار تک تک صندوق های الکترونیکی کشور در رایانه من موجود است، افرادی که نارضایتی در مورد تجمیع آراء در هرکدام از شهرهای چهاردانگه و پرند دارند ۲ نماینده از میان خودشان به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها معرفی کنند.

وی افزود: ۲۰ نفر از نامزدهایی که رای نیاورده و معترض هستند و نیز امام جمعه محترم شهر، طی نامه ای به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کنند که این ۲ نفر نماینده آن ها هستند.

رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور اضافه کرد: این ۲ نفر نماینده به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مراجعه کنند تا بنده از تمام صندوق های آن شهرها پرینت گرفته و در مقابل آن ها قرار دهم و خود این دو نفر اقدام به تجمیع آراء کنند.

وی گفت: صندوق های موجود در این شهرها ۸۰ الی ۹۰ صندوق هستند و به راحتی می توان تجمیع آراء را انجام داد و به صورت دستی بررسی کرد و در صورت وجود مغایرت پیگیری جدی خواهیم کرد.

بالاترین مسئول نظارتی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه کرد: اگر جایی اشتباهی رخ داده و یا خدای نکرده عددی در شعبه جابجا شده باشد و نیم درصد اختلاف در آراء وجود داشته باشد کل انتخابات در آن شهر را ابطال می کنم.