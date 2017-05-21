۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۰۷

تبریک معاون سازمان ملل به روحانی؛

مشتاق همراهی زیست محیطی با ایران هستیم

رئیس برنامه محیط زیست ملل متحد در صفحه توییترش انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس برنامه محیط زیست ملل متحد در صفحه توئیتر خود برگزاری پرشور انتخابات ریاست جمهوری در کشور را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که طی ادامه همکاری با ایران در راه پیشرفت محیط زیست ایران قدم برداشته شود.

اریک سولهایم در این پیام نوشت: ۲۰۱۷ سال انتخاب‌های خوب بوده است. رئیس جمهور روحانی پیروزی چشمگیری در انتخابات داشت. چشم به راهیم تا با هم گام‌هایی برای پیشبرد اهداف محیط زیستی برداریم.

معاون دبیر کل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد پیشتر در سفر به ایران از ریزگردها سخن گفته و از دریاچه ارومیه بازدید کرده بود. سولهایم فعالیت‌های محیط زیستی ایران را «رستاخیز  در خاورمیانه» خوانده بود.


 

