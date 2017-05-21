۲ میلیون دانش آموز طی ۴ سال به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیض عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالان اردوهای راهیان نور دانشآموزی مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری در بخش دیگری، بابیان اینکه در چهار ساله دولت یازدهم بیش از دو میلیون نفر از دانشآموزان کشور به اردوهای راهیان نور اعزام شدند، پیشبینی کرد: در سال جاری تا پایان تابستان امسال ۷۵۰ هزار دانشآموز به اردوی های راهیان نور اعزام خواهند شد.
وی اظهار کرد: هرروز دفاع مقدس ایامالله است و ما باید این دفاع مقدس را زنده نگهداریم و بازنده نگهداشتن ایامالله دفاع مقدس میتوانیم نسلی توانمند و صبور داشته باشیم و در برابر آنچه دشمن برای ما طراحی کرده آمادهباشیم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش بابیان اینکه انسانهایی که اسلام و اسلام ناب را انتخاب کردهاند باید فشارهای دشمن چه در بعد نظامی، اقتصادی را تحمل کنند.
وی در ادامه ضمن تأکید بر لزوم حالا استقامت و مقاومت گفت: این آمادگیها بایستی از دوران دانشآموزی شکل بگیرد و اگر فرزندانی تربیت کنیم که در مقابل فشار و تهدیدات مقاوم باشند نسل آینده نسلی مقاوم خواهد بود.
فیض، بابیان اینکه بر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اردوی راهیان نور یک فناوری فرهنگی است، گفت: برخی از اهداف درازمدت نیازمند را میتوان با سازوکارهایی کوتاه محقق کرد که اردوی راهیان نور از این جنس سازوکارها هستند.
وی افزود: وزارت آموزشوپرورش برگزاری اردوی راهیان نور را جدای از سیستم خود نمیداند بلکه بخشی از فعالیتهای فرهنگی - پرورشی خود تلقی میکند و برای تحقق آنچه در بعد معنوی و چه مالی همت دارد.
معاون وزیر آموزشوپرورش، ابراز کرد: اگر آموزشوپرورش در برگزاری اردوی های راهیان نور با سردی برخورد کند یقیناً هیچ مدیران مدارس برای اعزام اقدام نمیکنند بر این اساس در برنامه ششم توسعه برای این بخش ردیف اختصاصی هم دیدهشده است.
وی بابیان اینکه در دوران دفاع مقدس مقولاتی همچون بسیج و شهدا سرمایه ملی هستند، بر لزوم حفاظت از این سرمایه تأکید کرد.
معاون وزیر، در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایههای عظیمی همچون بسیج و سپاه نباید خرج جناحبندی سیاسی شوند، گفت: قداست اردوهای راهیان نور را باید حفظ کنیم و سرمایههای ملی نباید خرج مسائل سیاسی شود و اگر اینگونه شود خیانت به خون شهیدان است.
وی، در بخش دیگری با اشاره به حماسه عظیم ملت در ۲۹ اردیبهشت سال جاری، گفت: در فضای انتخابات رقابت پررنگ بود و اکنون هم انتظار داریم رفاقت بر رقابت غلبه کند و رئیسجمهور منتخب متعلق به همه مردم است و احترام رئیسجمهور منتخب را حفظ کنیم.
وی، افزود: امام راحل تعابیر سنگینی از مفهوم جمهوریت نظام دارد که لازم است شده صداوسیما به آن بپردازد.
به گزارش مهر در این مراسم از دستاندرکاران اردوهای راهیان نور دانشآموزی استان تجلیل شد.
