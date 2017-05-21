مسئولان اهتمام جدی به تبلیغ دین در ماه رمضان داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی بعد از ظهر یکشنبه در همایش طلایه‌داران تبلیغ و وقف که در محل مصلی امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد افزود: با یک تشکیلات عظیم و با فعالیت گسترده می‌توانیم تبلیغ دین را جدی تر پیش ببریم بنابراین مدیران و مسئولان در کنار علما باید اهتمام خود را بر تبلیغ دین در امورات فرهنگی معطوف کنند.

وی ادامه داد: در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و امید داریم تا از ماه مهمانی خداوند نهایت استفاده را کنیم که موضوع وقف و تبلیغ با این ماه در هم آمیخته شده‌اند.

حجت الاسلام قریشی افزود: از خداوند می‌خواهیم که به ما کمک کند تا در ماه رمضان جوارح و اعضای بدن خود را از معصیت‌ها دوری کنیم و از گوش دادن به لهو و لعب پرهیز کنیم و از چشم‌هایمان برای استفاده در محارم نیز دوری کنیم و دست خود را به سمت حرام دراز نکنیم و در مراسم حرام پای نگذاریم.

وی خاطرنشان کرد: در این ماه باید همانند ماه‌های دیگر شکم خود را با حلال‌های الهی پر کنیم و سخنان سنجیده و نیکو به زبان آوریم و ابتدا باید این سخنان را به خود بگوییم و پس از آن مردم را به این مسیر هدایت کنیم که این حرکت می‌تواند گام موثری در راه دین اسلام باشد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: وقتی که انسان از دنیا می‌رود دستش از دنیا کوتاه می‌شود که سه چیز است که انسان دستش به وسیله آن از دنیا قطع نمی‌شود که علم نخستین موضوع است همان علمی که به دیگران یاد داده است و از خود بجای گذاشته است و دومی فرزند صالح است که پدر و مادر خود را فراموش نمی‌کند و پیوسته برای والدین خود درخواست مغفرت می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی بیان کرد: سومین موضوع که انسان را به دنیا وصل می‌کند صدقه جاری است که بعد از مرگ در دنیا جاری است و ثواب آن عاید روح فرد می‌شود و باید موضوعات را به عموم بگوییم تا بتوانیم این عمل نیک و خداپسند را در جامعه جاری کنیم.

وی با اشاره به رواتی از امام صادق (ع) تصریح کرد: تبلیغ بر عهده علما گذاشته شده است و وظیفه اصلی ما حفظ دین است و افراد عادل و عالم دین را از ابطال حفظ می‌کنند و اگر در این وظیفه سستی کنیم و کار خود را به‌درستی انجام ندهیم یعنی فقط مشغول خود شویم و به ملت توجه نکنیم در قیامت هر کار مفسده‌ای که در ملت انجام می‌شود بر عهده ماست.

امام جمعه ارومیه تاکید کرد: باید عزم خود را جزم کنیم و همت خود را افزایش دهیم تا بتوانیم دین را حفظ کنیم در غیر این صورت دین از جامعه حذف می‌شود و تصور کنیم اگر پیامبر بود چگونه جامعه تبلیغی را اداره می‌کرد و با یک تشکیلات عظیم و با فعالیت گسترده می‌توانیم تبلیغ دین را جدی پیش ببریم و مدیران و مسئولان ما باید دست به دست هم دهند.

وی اظهار کرد: عزم خود را جزم کنیم چرا که همیشه در مقابل مبلغ کافرانی وجود دارد و لذا باید آماده درگیری باشیم و نیاز زمان را در نظر بگیریم و احکام جامعه را باید مورد توجه قرار دهیم.