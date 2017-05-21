روحانیون دید مردم نسبت به حوزه های علمیه را تغییر دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد آبادی پیشه عصر یکشنبه در همایش طلایه‌داران تبلیغ و وقف که در محل مصلی امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: در این ماه مبارک یکی از اقدامات روحانیون در سخنرانی ها به وقف برای حوزه های علمیه اختصاص یابد تا مردم بیش از پیش با نیازهای این بخش آشنا شوند.

وی گفت: نیاز سخت افزاری حوزه های علمیه برای تربیت طلاب و روحانیون در سطح کشور قابل توجه است که باید مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

وی اضافه کرد: با توجه به تبلیغات دشمنان و حاشیه سازی آنها نسبت به اسلام تربیت نیروهای حوزوی قوی از ضرورت های جامعه امروزی است که باید در این راستا برنامه ریزی های موثر و دوراندیشانه داشته باشیم.

وی اظهار کرد: یکی از مواردی که می تواند به توسعه سخت افزاری و نرم افزاری حوزه های علمیه کمک کند، توجه واقفان به وقف در این بخش است.

وی ادامه داد: شعاراصلی ما در حوزه های علمیه، هر طلبه یک وقف است و با اجرای این شعار ۴۰۰ وقف در چهار سال گذشته به ثبت رسانده ایم.

مسئول منابع پایدار و موقوفات حوزه های علمیه کشور گفت: با وجود این میزان موقوفه ثبت شده در چهار سال گذشته، کمبود زیادی در این خصوص داریم که امیدواریم با تبلیغ بیش از پیش به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان و ماه محرم به اهداف خود در این خصوص بیش از پیش دست یابیم.

حجت الاسلام آبادی پیشه با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و رونق مراسم سخنرانی روحانیون در این ماه افزود: در خصوص جایگاه وقف برای حوزه های علمیه باید بیش از پیش تبلیغ شود تا مردم نسبت به وقف در این حوزه بصیرت و بینش داشته باشند.