10 هزار مددجوي بهزيستي از وديعه مسكن برخوردار مي شوند

ابوالحسن فقيه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مبلغ وام وديعه مسكن كه به مددجويان نيازمند بهزيستي اختصاص پيدا مي كند افزود : ميزان در نظر گرفته شده براي وديعه مسكن حداكثر 3 ميليون تومان است كه با توجه به نياز افراد به آنان پرداخت مي شود.

وي خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه اعطاي وديعه مسكن نياز به ضامن دارد مشخص نيست كه تمامي اين 10 هزار نفر بتوانند وديعه مسكن را دريافت كنند همچنين برخي از مددجويان تحت پوشش به علت زياد بودن مبلغ بازپرداخت نمي توانند وام را دريافت كنند.

رئيس سازمان بهزيستي تاكيد كرد : بر اساس آئين نامه موجود با توجه به حداكثر مبلغ مستمري (50 هزار تومان) مددجويان وام يك ميليون توماني به آنان تعلق مي گيرد كه در حال حاضر در حال رايزني و انجام توافقات لازم با بانك مسكن هستيم كه افراد بر اساس ميزان درآمد ماهانه خود وام دريافت كنند.

فقيه از اختصاص 3 درصد بودجه سازمان بهزيستي به مسكن مددجويان خبر داد و گفت : با توجه به مشكلاتي كه سازمان در خصوص پرداخت مستمري و... مددجويان دارد شايد نتوانيم تمامي اين 3 درصد را صرف مسكن مدجويان كنيم اما چنانچه نيم درصد نيز به اين امر اختصاص دهيم بسياري از مشكلات مددجويان نيازمند مسكن تحت پوشش برطرف خواهد شد.



