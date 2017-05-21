یاوه گویی ملک سلمان در نشست اسلامی-آمریکایی در ریاض علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، سخنرانی «ملک سلمان» پادشاه سعودی در اجلاس سران اسلامی-آمریکایی در ریاض آغاز شد.

وی در این سخنرانی گفت: اسلام دین صلح و گذشت و همزیستی است. از حضور ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این نشست تشکر می کنم. مسئولیت ما این است که در برابر قدرت های شرور و افراطی در هر نقطه ای که هستند، بایستیم. اختلاف قائل شدن میان مردم بر اساس دین و فرقه شان را رد می کنیم. ما برای نابودی تمام انواع تروریسم با هم همکاری می کنیم.

ملک سلمان که از حامیان گروه های تروریستی و مروج افراط گرایی در جهان اسلام است، مدعی شد: ایران در راستای طایفه گری با همکاری گروههای حامی خود حرکت می کند. ما حساب ملت ایران را از نظام آن جدا می دانیم. موفق به مقابله با اقدامات تروریستی شده ایم و به کشورهای دنیا در زمینه مقابله با حملات کمک کرده ایم.

سلمان اعلام کرد: مرکز جهانی برای مقابله با تفکر افراطی تاسیس کرده ایم.

وی مدعی شد: ایران، حزب الله، حوثی ها، داعش و القاعده مشابه هم هستند. ما عزم جدی برای نابودی داعش و همه گروههای تروریستی داریم.