به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تکالیف و پروژههای اولویتدار ۱۰ دستگاه اجرایی (مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) برای اجرا در سال ۹۶ را ابلاغ کرد.
گفتنی است در ابلاغیههای فوق بر موارد ذیل تاکید شده است:
اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن این پروژهها ضروری است:
۱) پروژههای مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ میبایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیتها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲) «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آن ها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام همتراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژهها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژههای مصوب بر عهده «دستگاه مجری» میباشد و مجری میبایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به عملآمده برای اجرای هر یک از پروژهها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخصهای مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
کلیه دستگاههای اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاریهای لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژههای اولویتدار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاریهای مشترک با سایر دستگاهها بر عهده «دستگاه مجری» است.
اجرای هر یک از پروژهها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار میگیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژههای مصوب، بازدیدهای میدانی بهصورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار میگیرد.
دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار میدهد.
لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.
لازم به ذکر است این تصویب نامهها و تصویبنامههای سایر دستگاههای اجرایی که خبر آنها در روزهای گذشته منتشر شد، در تاریخ ۱۳۹۶.۲.۱۳ بهطور رسمی از سوی معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
