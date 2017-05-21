مشارکت ۷۵ درصدی مردم میاندوآب در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امیری در این خصوص، افزود: بعد از شمارش آرا رسول ملکی نظام آباد با ۵۵۸۵ رای، جهانگیر قاسم زاده با ۵۵۰۰ رای، احد غفاری با ۵۰۴۸ رای، داریوش عسگری با ۴۷۵۱ رای، فخرالدین آذریان با ۴۵۴۲ رای، تراب قهرمانی با ۴۴۵۹ رای و مرتضی نجفی با ۴۲۹۴ رای به عنوان هفت عضو اصلی شورای دوره پنجم شهر میاندوآب انتخاب شدند.

وی ادامه داد:غیب الله رحیمی با ۴۰۰۳ رای، فیروز تقوی ۳۹۹۷ رای، روبین کلانتری با ۳۹۵۶ رای، واثق عیدی با ۳۵۰۴ رای و منوچهر سلوکانه با ۳۴۳۱ رای به عنوان پنج عضو علی البدل انتخاب شدند.

امیری افزود: در شهر چهاربرج نیز رضا مقدم با ۲ هزار و ۸۴۹ رای، محمدباقر جعفریان ۲ هزار و ۱۵۱ رای، ناصر طمطرانی با ۲ هزار و ۱۷ رای، ولی الله عیوقی یکهزار و ۹۲۰ رای، باقرعلی محمدی با یکهزار و ۷۲۶ رای حایز رای شده و منتخب مردم در شورای شهر شدند.

فرماندار میاندوآب اعضای راه یافته به شورای شهر باروق را نیز به این ترتیب اعلام کرد:

۱- سعید مهاجری یکهزار و ۱۱۲ رای

۲- علی مختاریان یکهزار و ۱۰۱ رای

۳- نقی حسنی یکهزار و ۴۱ رای

۴- رمضان عابدی یکهزار و ۳۱ رای

۵- منصور رمضانپور با ۸۹۸ رای

وی با بیان اینکه میزان مشارکت در این شهرستان بیش از ۷۵ درصد بوده است، گفت: ۱۶۱هزار نفر در این شهرستان واجد شرایط رای دادن بودند.

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران همزمان با انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و نخستین انتخابات میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شمسی همزمان با سراسر کشور برگزار شد.