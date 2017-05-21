مسئولان خراسان شمالی از حضور باشکوه مردم درانتخابات قدردانی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حضور باشکوه مردم خراسان شمالی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بجنورد و استاندار خراسان شمالی در پیامی مشترک از حضور باشکوه مردم قدردانی کردند.

متن پیام آیت‌الله حبیب‌الله مهمان‌نواز نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله ابوالقاسم یعقوبی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بجنورد و محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خداوند را شاکریم که مردم غیور، ولایتمدار و فرهنگ دوست خراسان شمالی، همگام و همنوا با آحاد ملت بزرگ ایران، در حماسه میلیونی ٢٩ اردیبهشت‌ماه در پای صندوق‌های اخذ رای حاضر و برگ زرین دیگری بر اوراق متراکم حماسه‌های عظیم این ملت و کشور تاریخ‌ساز و تمدن ساز افزودند و چشم جهانیان را خیره و دشمنان نظام و انقلاب را ناامید کردند.

بی‌شک این حماسه حضور و همدلی در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری شده، نه‌تنها یک‌بار دیگر نمایانگر میثاق همیشگی این مردم شهیدپرور و مجاهد با آرمان‌های والای بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است، بلکه پشتوانه‌ای مستحکم برای اجرای برنامه‌های منتخبان ملت در توسعه و پیشرفت روزافزون جای‌جای ایران و ارتقای جایگاه نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های جهانی است.

این‌جانبان ضمن تبریک به حجت‌الاسلام‌ روحانی رئیس‌جمهور منتخب ملت و منتخبان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا، از حضور پرشور و آگاهانه یکایک هم استانی‌های عزیز در خلق این حماسه بزرگ قدردانی و از تلاش‌های تمامی عوامل و دست‌اندرکاران که زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند را فراهم کردند، تشکر می‌کنیم.

امید است همه باهم با اتحاد و همدلی در مسیر رشد، شکوفایی و توسعه کشور و استان گام برداریم.