ريشه عفو و گذشت پيامبر(ص) در سعه صدر و دوستي با مردم است

حجت الاسلام حجت الله بيات مدير راديو معارف در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: يكي از نكاتي كه در قرآن كريم به آن توجه شده بحث خصوصيات اخلاقي پيامبر است كه خداوند در آيه چهار سوره قلم مي فرمايد " اي پيامبر تو بر خلقيات والايي قرار داري"، اين اخلاق والا را مي توانيم در همه ابعاد فردي و اجتماعي و ساير ابعاد زندگي پيامبر جستجو كنيم، يكي از مسائلي كه در اخلاق ايشام شاهد آن هستيم موضوع عفو و گذشت است.



مدير راديو معارف ضمن تأكيد بر اخلاق نيكوي گذشت پيامبر(ص)، گفت: در وجود مبارك پيامبر گرامي اسلام هيچ زمان حس انتقام وجود نداشت، بلكه همواره با مهرباني برخورد مي كرد، بسياري از افرادي كه به اسلام ايمان آوردند به دليل خلق و خوي ايشان بود.



حجت الاسلام بيات با اشاره به اين سفارش پيامبر به مسلمانان كه عفو پيشه كنيد، يادآور شد: بدون ترديد نتيجه و حاصل گذشت براي انسانها عزت و سربلندي است، همان گونه كه حضرت به امت خود فرمودند اهل گذشت باشيد تا خداوند عزيزتان كند.



وي در ادامه تصريح كرد: خداوند محسنين و نيكوكاران را دوست مي دارد و به رسول خود سفارش مي كند كه در مقابل مردم با گذشت باش چرا كه خداوند نيكوكاران و محسنين را دوست مي دارد.



حجت الاسلام بيات با اشاره به اينكه پيامبر(ص) داراي خلقي عظيم و نيكو در جامعه بودند، اظهار داشت: پيامبر گرامي اسلام الگوي اسوه حسنه در جامعه اسلامي به شمار مي رود و در حد اعلاي عفو و گذشت قرار دارند.



وي افزود: يكي از مهمترين لحظاتي كه بخشش بسيار مهم است و از ثواب و اجر بالايي نزد پروردگار برخوردار و قابل تحسين است، بخشش در چنين موقعيت هاي دشوار است كه كاري بس دشوار است و اين جمله مناسب اين امر است كه گذشت كردن هنر است و لذتي كه در گذشت نهفته است در انتقام وجود ندارد.



مدير راديو معارف با تأكيد بر ضرورت توجه و الگوبرداري از اخلاق نيكوي پيامبر، اظهار داشت: همان گونه كه ايشان در رفتار خود بسيار با گذشت بودند، در زندگي امروز نيز عفو و گذشت مقابل ديگران عمل بسيار نيكويي است و بهترين يادگاري از سيره پيامبر گرامي اسلام براي ما است.



حجت الاسلام بيات با اشاره به اينكه پيامبر(ص) بر خشم خود فروكش مي كرد، اظهار داشت: يكي از نمونه هاي عفو و گذشت پيامبر را بايد در فتح مكه ديد كه مشركان مكه را با وجود اذيت و آزارهاي زياد به مسلمانان عفو مي كرد. البته بايد توجه داشت كه پيامبر هيچ گاه در مقابل ترويج دين اسلام كوتاهي نمي كردند و در مقابل دشمنان اسلام كه مانعي براي ترويج انديشه هاي دين اسلام مقابله و جهاد مي كردند.

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