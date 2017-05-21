زیر ساخت بین المللی سازی آموزش پزشکی در ۱۲ دانشگاه کشور فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب خردمند بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای سیاستگذاری کلان منطقه یک آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور می تواند باعث ایجاد رشد و شکوفایی و انتقال دانش پزشکی شود، ابراز داشت: تدوین آیین نامه های پذیرش استادان و دانشجویان خارجی و تشکیل کمیته های استاندارد سازی روابط بین الملل و از سوی دیگر برگزاری نشست های مشترک از جمله اقداماتی است که باید برای گام نهادن در مسیر بین المللی شدن رشته های پزشکی انجام شود.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی سمنان از نظر آموزش پزشکی و تبادل دانشجو و استاد و به روز رسانی علوم پزشکی بسیار شخص است که همین امر نشان می دهد در این دانشگاه بستر راه اندازی الکترونیک آموزشی دستیاران مختصص علوم پزشکی و انعقاد قرارداد با سایر دانشگاه ها فراهم است.

دانشگاه علوم پزشکی سمنان به دنبال تفکر جهانی برای پیشرفت است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه این دانشگاه در راستای پیشرفت و آبادانی به دنبال تفکر جهانی است، ابراز داشت: راه اندازی رشته هایی نظیر علوم سلولی، فیزیوتراپی ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد، علوم تغذیه، علوم صنایع غذایی در مقطع کارشناسی، دستیاری بیهوشی در دستور کار این دانشگاه قرار دارد که معتقدیم برای کیفی سازی به دانش پزشکی ارتباط با سایر دانشگاه ها باید در اولویت قرار گیرد.

مهدی شادنوش بابیان اینکه مقدمات انجام برنامه های اعتبار بخشی استادان فراهم است، تصریح کرد: تا زمانی که با سایر دانشگاه ها در ارتباط نباشیم دست یابی به علوم جدید تنها یک آرمان است لذا باید برای رسیدن به اهداف در حرکت و تکاپو بود که وجود سامانه هایی مانند آموزش مجازی، تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی شدن این نقشه راه با بهره گیری از شبکه الکترونیک می تواند اقدام مهمی در این بخش محسوب شود.

وی با بیان اینکه باید در راه اجرای برنامه های کلان گام برداشت، ابراز داشت: تاسیس رشته و مصاحبه آزمون پذیرش دانشجو از جمله برنامه های اساسی در راستای بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی سمنان است که امیدواریم با مهندسی دانشکده ها و رشته های دانشگاهی بتوانیم به این هدف دست یابیم.

در این نشست تفاهم نامه دانشگاه های علوم پزشکی تهران و سمنان در تبادل دانشجو و دانش های به روز پزشکی امضا شد.