تأكيد شوراي روابط اسلامي - آمريكايي بر خشونت ستيزي اسلام

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه رسمي شوراي روابط اسلامي – آمريكايي، اين سازمان مدافع حقوق مدني مسلمانان طي اين آگهي تصريح مي كند : ما اغلب با ادعاهايي مبني بر عدم محكوميت تروريسم از سوي مسلمانان و اغماض اسلام نسبت به خشونت رو به رو هستيم، اما به عنوان مسلمان مي خواهيم بوضوح تصريح كنيم كه افرادي كه به نام اسلام دست به اقدامات تروريستي مي زنند به آموزه هاي قرآن و حضرت محمد (ص) خيانت كرده اند.

در ادامه اين آگهي تصويري مسلمانان يكصدا مي گويند: ما اعلام مي كنيم كه هر فردي چنين اقدامات وحشيانه اي انجام دهد پيرو دين اسلام نيست. اسلام دين انزجار و خشونت نبوده و كاملاً مبلغ صلح و عدالت است.

شوراي روابط اسلامي – آمريكايي همچنين ستاد مبارزه با ترور را به صورت اينترنتي دنبال مي كند. اين شورا همچنين نامه اي در پايگاه اينترنتي خود قرار داده است كه از سوي صدها هزار مسلمان در سراسر دنيا امضاء شده و محتواي آن از بين بردن ارتباط كاذب ميان تروريسم و دين اسلام است كه پس از حملات يازدهم سپتامبردولت و رسانه هاي اين كشور تلاش كردند آن را به هم مرتبط كرده و اين باور را در سطح عموم گسترش دادند.

عمر احمد رئيس هيئت مديره شوراي روابط اسلامي – آمريكايي از پيروان تمام اديان خواست هراقدامي كه مي توانند در راستاي رفع خصومت دوجانبه و انزجاري كه دنيا را در خود غرق كرده انجام دهند صورت دهند.

وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه تلاشهاي اين شوراي اسلامي نشان دهند كه مسلمانان ايالات متحده و مسلمانان تمام جهان تروريسم و خشونت را به نام اسلام تقبيح كرده و آن را محكوم مي كنند.

شوراي روابط اسلامي- آمريكايي (CAIR) بزرگترين گروه مدافع حقوق و آزاديهاي مدني مسلمانان در سراسر آمريكا به شمار مي رود. اين سازمان مستقل اسلامي كه در راستاي ترويج چهره مثبت اسلام و مسلمانان در آمريكا فعاليت مي كند، خود را صداي جريان تفكر اسلام ميانه رو درعرصه هاي سياسي در ايالات آمريكا مي داند.

شوراي روابط اسلامي آمريكايي به عنوان بزرگترين گروه اسلامي مدافع آزاديهاي مدني مسلمانان آمريكا، سراسر ايالات متحده و كانادا دفاتر اداري دارد و دفتر مركزي آن در واشنگتن دي سي واقع شده است.