  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۵۰

رئیس دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری:

۱۱ دانشگاه پیام نور در چهارمحال و بختیاری فعال است

شهرکرد- رئیس دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۱ واحد دانشگاه پیام نور در چهارمحال و بختیاری فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آبرود ظهر یک شنبه در مراسم کلنگ زنی مسجد دانشگاه پیام نور شهرکرد با حضور معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۱ واحد دانشگاه پیام نور در چهارمحال و بختیاری فعال است، اظهار داشت: ۱۰ هزار دانشجو در دانشگاه های پیام نور این استان در حال تحصیل هستند.

وی عنوان کرد: باید زمینه برای اجرای پروژه های عمرانی این دانشگاه فراهم شود.

رئیس دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کمبود اعتبارات از مهمترین دلایل برای کند شدن سرعت اجرای پروژه های این دانشگاه است.

وی اظهار داشت: سالن ورزشی دانشگاه پیان نور فارسان احداث می شود.

