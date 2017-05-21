ملک سلمان پایان اجلاس سران عرب با ترامپ را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ملک سلمان» پادشاه سعودی پایان نشست سران عرب با ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ریاض را اعلام کرد.

افراد شرکت کننده در این نشست برای افتتاح مرکز مبارزه با افراط گرایی به سمت این مرکز حرکت کردند.

پادشاه سعودی در اجلاس سران اسلامی-آمریکایی اعلام کرد که از حضور ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این نشست تشکر می کنم و ما برای نابودی تمام انواع تروریسم با هم همکاری خواهیم کرد.

همچنین رئیس جمهور آمریکا در جریان اجلاس با اعراب در ریاض ادعا کرد که هدفش تحقق صلح، امنیت و شکوفایی در این منطقه و دیگر نقاط جهان است.

عبدالله دوم پادشاه اردن در نشست عربی-اسلامی- آمریکایی در ریاض اعلام کرد که گروههای تروریستی ارتباطی با اسلام و مسلمانان ندارند.

رئیس جمهور اندونزی در سخنانی در نشست ریاض اعلام کرد که راهکار مقابله با تروریسم نظامی نیست.

رئیس جمهور مصر اعلام کرد که برای مبارزه با تروریسم باید با تمام گروه ها بدون تفاوت قائل شدن و به صورت جامع و متوازن مبارزه کنیم و مصر در شمال سیناء وارد جنگی خانمان سوز شده است.