به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، محسن مهرعلیزاده در حاشیه برگزاری مسابقات زورخانه ای در چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: این مسابقات پیش از این خارج از مسابقات رسمی فدراسیون جهانی فقط در بازی های تفیسا در اندونزی و همچنین بازی های آفریقایی برگزار شده بود و امسال توانستیم آن را وارد بازی هایش کشورهای اسلامی کنیم. خوشبختانه مسابقات این دوره از نظم خوبی برخوردار بود و کیفیت بالایی نیز داشت.



وی افزود: ۱۰ کشور در این مسابقات حضور داشتند. بدیهی است که ایران در میان کشورهای شرکت کننده بهترین عملکرد را داشته باشد و همین گونه نیز بود. البته ما در حال کار کردن روی سایر کشورها هستیم تا سطح کمی و کیفی خود را بالا ببرند، هر چند که هنوز فاصله زیادی با ایران دارند.



رئیس فدراسیون بین‌المللی زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی درباره حضور این رشته در بازی‌های آسیایی و المپیک گفت: حضور در بازی های کشورهای اسلامی و مذاکراه با کشورهای مختلف در همین راستا است تا بتوانیم مسابقات زورخانه ای را وارد بازی های المپیک کنیم. ما همه تلاش خود را در این باره می کنیم تا شاهد حضور مسابقات زورخانه ای هم در بازی‌های آسیایی و هم در المپیک باشیم.