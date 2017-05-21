ارتش سوریه حمص را بطور کامل آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای ارتش سوریه شهر استراتژیک حمص را به طور کامل از اشغال تروریست ها آزاد کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش سوریه شهر حمص را از تروریست ها بازپس گرفته و این شهر را به طور کامل تحت کنترل خود در آوردند.

آخرین کاروان حامل عناصر مسلح امروز یکشنبه از حمص به سمت جرابلس حرکت کرده است.

یک منبع در پلیس سوریه گفت که پس از خروج آخرین کاروان حامل عناصر مسلح از محله الوعر حمص، عملیات پاکسازی این شهر از مین و مواد منفجره آغاز خواهد شد.

حمص شهری واقع در غرب سوریه و یکی از مهم ترین شهرهای استراتژیک این کشور است.

این شهر طی مدت سه سال تحت اشغال تروریست ها بود.