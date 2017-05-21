میرزایی به دیدار نهایی راه یافت/ووشو در انتظار شش طلا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، یزدان میزرایی آخرین عضو تیم ووشو کشورمان که در مرحله نیمه نهایی «پیروز عبداله اوف» از جمهوری آذربایجان را شکست داد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد تا هر شش عضو تیم کشورمان به دیدار نهایی راه پیدا کرده باشند.

میرزایی در وزن ٧٥- کیلوگرم پس از یک دور استراحت، «ایمان لسمانا» از اندونزی را در همان ثانیه های نخست مبارزه، شکست داد و به نیمه نهایی راه پیدا کرده بود. وی برای کسب مدال طلا در دیدار نهایی باید با «آیمان محمد» از مصر پیکار کند.

بنا براین فردا دوشنبه اول خردادماه علاوه بر یزدان میرزایی، پنج عضو دیگر تیم ووشو کشورمان در دیدار نهایی برای کسب مدال طلا به مصاف رقبای خود می روند. معین حاجی زاده در وزن ۵۲- کیلوگرم به مصاف «سادیک پهلوان» از ترکیه خواهد رفت. مهدی محمدی در وزن ۵۶- کیلوگرم، «الچین امینوف» از آذربایجان را در بازی نهایی پیکار می کند. عرفان آهنگریان در وزن ۶۰- کیلوگرم برای کسب مدال طلا «یاسین محمد» از تونس را پیش رو دارد.

فرود ظفری در وزن ۶۵- کیلوگرم در فینال «بایرام شامادوف» از جمهوری آذربایجان را پیش رو دارد و سعید فاضلی در وزن ۷۰- کیلوگرم برای کسب مدال طلا با «ووگار کرم اوف» از کشور میزبان رقابت می کند.

تیم ملی کشورمان ۳ نماینده دیگر در مرحله نیمه نهایی دارد که فرود ظفری، سعید فاضلی و یزدان میرزایی امشب به مصاف رقبای خود می روند.