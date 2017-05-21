تصادف خودروی پژو در کرمانشاه و جان باختن ۲ نفر

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساعت ۲۰:۲ امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه سانحه رانندگی در کرمانشاه منجر به مرگ دو شهروند شد.

وی با بیان جزییات بیشتر این حادثه افزود: یک دستگاه خودروی پژو در محدوده پایین تر از بیمارستان امام حسین (ع) دچار سانحه شد و در پی این حادثه دو مرد میانسال حدود ۶۰ تا ۶۵ ساله کشته شدند.

رضایی بیان کرد: پس از اعلام نیروهای آتش نشانی کرمانشاه به محل حادثه حدود یک ساعت و چهل دقیقه طول کشید تا نیروهای ما موفق به خارج کردن اجساد از داخل خودرو شدند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی کرمانشاه با اشاره به تلاش نیروهای این سازمان اضافه کرد: متأسفانه دو سرنشین خودروی پژو جان باختند.

احتمال می رود سرعت زیاد و داغ شدن ترمز خودرو علت وقوع این حادثه باشد.