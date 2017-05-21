حمله مَردی با چاقو و چماق به مردم در ژاپن/۶ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مَردی مسلح به چاقو و چماق با حمله به مردم در پارکی واقع در شهر «ماتسودو» (Matsudo) واقع در شرق ژاپن ۶ نفر را زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری کیودو، مجروحین این حادثه به بیمارستان منتقل شده اند.

منابع بیمارستانی حال دو نفر از زخمی های این حادثه را وخیم گزارش کره اند.

پلیس ژاپن اعلام کرد که حادثه مذکور را مورد تحقیق و بررسی قرار داده؛ اما از ارائه هرگونه اطلاعات بیشتر درباره مهاجم و علل و انگیزه های وی برای این اقدام خودداری و آن را به مشخص شدن نتیجه تحقیقات منوط دانست.