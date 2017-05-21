  1. سلامت
  2. بهداشت
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۲:۳۵

دستورالعمل بهداشت محیط ماه رمضان ابلاغ شد

دستورالعمل بهداشت محیط ماه رمضان ابلاغ شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت، دستورالعمل بهداشت محیط در مراسم معنوی ماه مبارک رمضان را به معاونت بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری با تاکید بر اینکه حفظ و ارتقای سلامت روزه داران در ماه مبارک رمضان نیازمند کنترل عوامل محیطی محل های برگزاری مراسم مرتبط با ماه مبارک رمضان از جمله آب مصرفی، مواد غذایی و بهداشت محیط محل است، برنامه ریزی لازم به منظور کنترل عوامل محیطی تمامی مراکز و اماکن را ضروری دانسته است.

در این دستورالعمل، برانجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی به ویژه با سازمان تبلیغات اسلامی و هیات های امنای مساجد و اماکن متبرکه محل برگزاری مراسم مذکور و هماهنگی لازم با سایر دستگاه ها و سازمان ها و تشکل های مردمی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، مراجع قضائی، سازمان دامپزشکی و اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی تاکید شده است.

سیاری، از معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی خواسته شده است ضمن اشاره به اطلاع رسانی عمومی و همچنین مستند سازی مستمر از فعالیت ها بر توجه ویژه به ثبت فعالیت های اجرایی برنامه در سامانه جامع مدیریت بازرسی و گزارش دهی مستمر طبق برنامه ابلاغی تاکید شده است.

همچنین در این دستورالعمل بر ضرورت توجه ویژه به نظارت بر تهیه و توزیع مواد غذایی در محل های برگزاری مراسم ، توجه ویژه به کنترل روغن در تهیه و طبخ غذا به ویژه شیرینی های سنتی ازجمله زولبیا و بامیه ، توجه ویژه به میزان نمک مصرفی در غذا و استفاده از نمک تصفیه شده ید دار و عدم استفاده از سنگ نمک در تهیه غذا و نیز توجه ویژه به ایمنی مواد غذایی از جمله میزان، نوع نمک و میزان و نوع روغن و مواد اولیه سالم مورد استفاده در تهیه غذا تاکید کرده است.

براساس این دستور العمل، رعایت بهداشت فردی دست اندرکاران مواد غذایی (خوراکی و آشامیدنی) و نیز استفاده از ظروف یکبار مصرف بر پایه گیاهی و یا آلومینیومی ضروری است.

کد مطلب 3985332
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها