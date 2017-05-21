دستورالعمل بهداشت محیط ماه رمضان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری با تاکید بر اینکه حفظ و ارتقای سلامت روزه داران در ماه مبارک رمضان نیازمند کنترل عوامل محیطی محل های برگزاری مراسم مرتبط با ماه مبارک رمضان از جمله آب مصرفی، مواد غذایی و بهداشت محیط محل است، برنامه ریزی لازم به منظور کنترل عوامل محیطی تمامی مراکز و اماکن را ضروری دانسته است.

در این دستورالعمل، برانجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی به ویژه با سازمان تبلیغات اسلامی و هیات های امنای مساجد و اماکن متبرکه محل برگزاری مراسم مذکور و هماهنگی لازم با سایر دستگاه ها و سازمان ها و تشکل های مردمی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، مراجع قضائی، سازمان دامپزشکی و اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی تاکید شده است.

سیاری، از معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی خواسته شده است ضمن اشاره به اطلاع رسانی عمومی و همچنین مستند سازی مستمر از فعالیت ها بر توجه ویژه به ثبت فعالیت های اجرایی برنامه در سامانه جامع مدیریت بازرسی و گزارش دهی مستمر طبق برنامه ابلاغی تاکید شده است.

همچنین در این دستورالعمل بر ضرورت توجه ویژه به نظارت بر تهیه و توزیع مواد غذایی در محل های برگزاری مراسم ، توجه ویژه به کنترل روغن در تهیه و طبخ غذا به ویژه شیرینی های سنتی ازجمله زولبیا و بامیه ، توجه ویژه به میزان نمک مصرفی در غذا و استفاده از نمک تصفیه شده ید دار و عدم استفاده از سنگ نمک در تهیه غذا و نیز توجه ویژه به ایمنی مواد غذایی از جمله میزان، نوع نمک و میزان و نوع روغن و مواد اولیه سالم مورد استفاده در تهیه غذا تاکید کرده است.

براساس این دستور العمل، رعایت بهداشت فردی دست اندرکاران مواد غذایی (خوراکی و آشامیدنی) و نیز استفاده از ظروف یکبار مصرف بر پایه گیاهی و یا آلومینیومی ضروری است.