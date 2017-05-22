خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا ۲۹ اردیبهشت در تبریز و سایر نقاط آذربایجان شرقی به‌صورت باشکوه و پرشوری برگزار شد و منتخبان شوراها مشخص شدند.

۲ میلیون و ۹۵۵هزار و ۳۳۲ نفر از مردم آذربایجان شرقی واجد شرایط رأی دادن در انتخابات روز جمعه بودند که ۶۶هزار و ۱۰۲ نفر از آن‌ها برای اولین بار می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند. در این انتخابات بالای ۷۰ درصد از مردم استان مشارکت کردند.

برای انتخابات ریاست جمهوری، سه هزار و ۲۴۱ شعبه و برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سه هزار و ۶۳۷ شعبه در این استان پیش‌بینی‌شده بود.

از مجموع آرا اخذشده استان دکتر روحانی بیش از یک‌میلیون و ۲۸۰ هزار رأی معادل ۶۵ درصد آرا، حجت‌الاسلام رئیسی حدود ۶۶۰ هزار رای معادل ۳۳ درصد، میرسلیم حدود ۲۷ هزار رأی معادل ۱.۳درصد و هاشمی طباء حدود ۱۴ هزار رأی معادل ۰.۷ درصد رأی به ترتیب اول تا چهارم شدند.

همچنین ۵۲۲ صندوق اخذ رأی برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دهم در دو حوزه انتخابیه مراغه- عجب‌شیر و اهر- هریس در استان پیش‌بینی‌شده بود که ۱۴۵ صندوق در شهرستان اهر، ۱۰۰ صندوق در شهرستان هریس، ۲۰۱ صندوق در شهرستان مراغه و ۷۶ صندوق در شهرستان عجب‌شیر مستقر بود.

۲۰ نفر در حوزه انتخابیه اهر- هریس و ۲۵ نفر در حوزه انتخابیه مراغه- عجب‌شیر برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دهم رقابت داشتند که بیت‌الله عبداللهی که در لیست امید قرار داشت با ۲۳۱۴۴ رأی به‌عنوان نماینده مردم اهر و هریس راهی مجلس شد.

همچنین با پایان شمارش آرای انتخابات در شهرستان مراغه، و علی جلیلی با کسب ۳۳ هزار و ۷۰۵ رأی به‌عنوان منتخب حوزه انتخابیه مراغه و عجب‌شیر برگزیده شد.

«نه» تبریزی‌ها به عکس های فتوشاپی

دراین‌بین رقابت اصلی در استان متمرکز به تبریز و انتخابات شورای این شهر بود که ۵۹۰ کاندیدای تائید صلاحیت شده پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تبریز برای تصاحب ۱۳ کرسی عمارت ساعت تبریز تلاش می‌کردند.

بسیاری از این کاندیداها از هر روشی برای جلب آرای مردم استفاده کردند از پوسترهای رنگارنگ و روغنی و بنرهای چند متری گرفته تا تصاویری فتوشاپی ولی مردم به این پوسترها و کاندیداهای رنگی و فتوشاپی آن‌ها اعتماد نکردند.

شورای شهر تبریز در حالی منتخبین خود را شناخت که نگاهی به لیست افراد منتخب بصیرت سیاسی و فهم مردم تبریز را می‌رساند که به افراد غیرمتخصص «نه» گفتند شورای شهر تبریز در حالی منتخبین خود را شناخت که نگاهی به لیست افراد منتخب بصیرت سیاسی و فهم مردم تبریز را می‌رساند که به افراد غیرمتخصص «نه» گفتند.

هم‌زمان با پایان شمارش آرا در تبریز، نتایج نهایی انتخابات شورای تبریز مشخص شد و شهرام دبیری اسکویی بازهم برای دومین دوره متوالی بیشترین تعداد رأی را کسب کرد.

فرماندار تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افراد منتخب گفت: دبیری اسکویی، شکور اکبر نژاد، فریدون بابایی اقدم، محرم محمد زاده قره بلاغ، سعید دباغ نیکوخصلت، عبدالله تقی پور حلاجان، فرج محمدقلی زاده، سونیا اندیش، محمدباقر بهشتی، کریم صادق زاده تبریزی، علی آجودان زاده، غلامحسین مسعودی ریحان و محمد اشرف نیا ۱۳ عضو اصلی شورای شهر تبریز در پنجمین دوره آن انتخاب شدند.

رحیم شهرتی فر ادامه داد: ایرج شهین باهر، محمدحسن اسوتچی، اسماعیل چمنی، نصرت‌الله شاهدی، محمدحسین جعفری، زین‌الدین هریسی نژاد، محمدرضا خداوردی زاده و موسی اشرفی اعضای علی‌البدل انتخابات شورای شهر تبریز شدند.

نگاهی به منتخبین شورای شهر تبریز

اسامی نامزدهای راه‌یافته به شورای پنجم از کلان‌شهر تبریز اعلام شد و بر اساس آن لیست امید در این دوره شرکت کرده بودند بیشترین صندلی‌های شورا را از آن خود کردند. در ادامه نگاهی به سوابق منتخبین شورای شهر تبریز می‌کنیم.

از مجموع لیست ۱۳ نفره اصلاح‌طلبان تبریز، هشت نفر اکبر نژاد، نیکوخصلت، تقی پور، محمدقلی زاده، سونیا اندیش، بهشتی، صادق زاده و مسعودی ریحان توانستند آرای شهروندان تبریزی را به خود جلب کرده و توانستند در رقابت با لیست اصولگرایان این شهر به پیروزی برسند.

سه نفر از اعضای شورای پنجم تبریز شامل بابایی اقدم، آجودان زاده و اشرف نیا نیز از لیست اصولگرایان توانستند در رده‌های سوم، یازدهم و سیزدهم قرار گیرند.

منتخبین پنجمین شورای شهر افرادی دارای تجربه و تحصیلات مناسب هستند که نشان از درک و فهم بالای مردم تبریز دارد. البته عدم رأی مردم به پوسترهای فتوشاپی هم خود جای خوشحالی است.

وجود نماینده‌ای از جامعه زنان تبریز در شورای شهر نیز یکی دیگر از نقاط قوت این نفرات بود.

فقط ۲ نفر از شورای چهارم راهی دوره جدید می‌شوند

نگاهی به منتخبان دوره پنجم نشان می‌دهد که فقط دو نفر از اعضای شورای چهارم راهی دوره جدید می‌شوند. شورای شهر تبریز در دوره چهارم حاشیه‌های زیادی به همراه داشت و موضوع اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی سروصداهای زیادی به پا کرد و برای همین مردم به بیشتر نفرات دوره چهارم شورا اعتماد مجدد نکردند.

فقط دو نفر از ۲۱ عضو شورای شهر تبریز در دوره چهارم در انتخابات دوره پنجم منتخب شدند که آن‌ها هم شهرام دبیری اسکویی و فریدون بابایی اقدم بودند.

شهروندان تبریزی امیدوارند شورای پنجم عملکردی مثبت و توسعه‌ای برای شهر و شهروندان تبریزی داشته باشد تا دیگر بازگشتی به لیست‌ها و چهرهای فتوشاپی در تبریز وجود نداشته باشد.

در انتخابات برگزار شده هر دو مطالبه رهبری محقق شد و هم شاهد حضور حداکثری مردم و هم برگزاری انتخابات در فضای آرام و محیط امن بودیم. امیدواریم شاهد موفقیت و توسعه شهر تبریز در دوره جدید شورا باشیم.