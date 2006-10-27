گفتگو با ابومازن متوقف نشده است / آزادي نظامي اسرائيلي به پاسخ اسرائيل به مطالبات فلسطيني ها بستگي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نخست وزير فلسطين در خطبه نماز جمعه در شهر غزه گفت: من اطلاعي درباره ديدار خالد مشعل (رئيس دفتر سياسي جنبش حماس از قاهره) ندارم اما تماس ها با برادران مصري متوقف نشده است.

وي افزود كه پايان يافتن پرونده نظامي اسير اسرائيل در گرو ميزان پاسخ تل آويو به خواسته هاي فلسطينيان است و آنگونه كه برادران مصري به آگاهي ما رسانده اند گام هاي خوبي برداشته شده است زيرا آنها پيگير اين پرونده مي باشند.

هنيه با اشاره به اينكه گفتگو وي با ابومازن متوقف نشده است، درعين حال بر پاينبدي خود به تشكيل دولت وحدت ملي براساس سند آشتي ملي براي برون رفت از بحران كنوني صحنه فلسطين تاكيد كرد.

در همين حال؛ سخنگوي جنبش حماس امروز گفت كه قرارداد تبادل اسيران بين فلسطيني ها و اسرائيل در آستانه شكل گيري نهايي است و رئيس دفتر سياسي حماس در جريان سفر خود به قاهره اين موضوع را بررسي خواهد كرد.

فوزي برهوم در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت: به اعتقاد من، قرارداد مبادله تقريبا درحال شكل گيري است و ديدار مشعل از قاهره براي جنبه عملي بخشيدن به اين مسئله صورت خواهد گرفت.

وي با اشاره به اينكه سفر مشعل به قاهره در آينده نزديك صورت خواهد گرفت، در عين حال گفت كه تا اين لحظه زمان دقيق آن مشخص نشده است.

برهوم گفت: اسرائيل كه پيشتر با مبادله اسيران مخالفت مي كرد و خواهان آزادي بي قيد و شرط نظامي اسير خود بود، هم اكنون موافقت خود را با مسئله مبادله ابراز داشته است.

سخنگوي حماس تاكيد كرد: اسرائيل هم اكنون با آزادي كودكان و زنان فلسطيني زنداني در زندانهاي خود موافقت كرده است.

وي افزود: ما خواستار تعيين معيارهايي درباره كساني كه مدت هاي طولاني در زندان بوده اند، شده ايم و همچنين خواستار آزادي اسيران وابسته به همه گروهها از جمله اسيران عرب شده ايم كه بيش از 10سال از عمر خود را در زندان سپري كرده اند.

وي افزود: ما همچنين خواستار آزادي رهبران و افراد سرشناس گروههاي فلسطيني مانند مروان البرغوثي (عضو فتح) و محمد جمال النتشه (عضو حماس) شده ايم و مقام هاي مصري هم اكنون درحال بحث و بررسي اين موضوع با اشغالگران اسرائيلي هستند.

برهوم گفت: برداران مصري وضعيت موجود دراين باره را بويژه بعد از ديدار اخير بنيامين بن اليعازر (وزير ساختار زيربنايي اسرائيل از قاهره) به آگاهي مشعل خواند رساند و به نظر مي رسد مصر ضمانت هاي مثبتي درباره تبادل اسيران دريافت كرده و بر ساز و كار مبادله نظارت خواهد كرد.

سخنگوي حماس درباره كشمكش فتح و حماس گفت: مصر در تلاش براي برگزاري نشستي بين فتح و حماس با همه گروههاي فلسطيني در قاهره است تا اين گروهها توافق كرده و توافقات خود در زمينه اوضاع داخلي فلسطين و سازماندهي آن و دولت وحدت ملي را اجرايي كنند.

وي گفت كه اين نشست به احتمال زياد در روزهاي آينده برگزار خواهد شد زيرا مسئله قطعي به نظر مي رسد بويژه كه ديداري بين ابومازن و وزيران حماس در روز پنجشنبه برگزار شد و تماس تلفني نيز بين ابومازن با هنيه براي گفتگو درباره همه مسائل صورت گرفت.

اين درحاليست كه بن اليعازر وزير ساختار زيربنايي اسرائيل امروز خوشبيني خود را درخصوص آزادي نظامي اسير اين رژيم در آينده نزديك ابراز داشت.

بم اليعازر به راديوي اسرائيل گفت: به خاطر اينكه من از همه جزئيات پرونده ياده شده مطلع هستم بهتر است فعلا حرفي نزنم اما از ديدار اخير خود از قاهره با خوشبيني برگشتم و اين خوشبيني همچنان ادامه دارد.