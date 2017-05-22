عربستان حامی مالی داعش در شمال افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس ،«جعفر مهدوی» نماینده پارلمان و رهبر حزب ملت افغانستان گفت: گروه داعش در افغانستان تحت حمایت مالی عربستان سعودی و قطر قرار دارد و اعضای این گروه تروریستی با کمک آنها به شمال افغانستان انتقال داده شده‌اند.

وی افزود: این دو کشور پس از شکست گروه‌ تروریستی داعش در سوریه و عراق حالا از این گروه به ویژه در شمال افغانستان حمایت می‌کنند.

این نماینده پارلمان افغانستان تاکید کرد: دولت وحدت ملی افغانستان به دلیل ضعف و مدیریت ناسالم، توانایی مهار تروریست‌ها در این کشور را ندارد و ادامه این وضعیت افغانستان را به سوریه دیگری تبدیل خواهد کرد.

این در حالی است که چند روز قبل «عطا محمد نور» والی ولایت «بلخ» و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان در نشست سران این حزب گفته بود که پروژه داعش در شمال افغانستان در حال عملی شدن است اما دولت وحدت ملی هیچ برنامه‌ای برای سرکوب این گروه تروریستی در شمال این کشور ندارد.

با این وجود آمریکا با تقویت داعش متهم به تلاش برای ناامن سازی اطراف روسیه با استفاده از شمال افغانستان است.