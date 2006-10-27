انتخابات نظام پرستاري تا ساعت 21 تمديد شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، پرستاراني كه تا كنون موفق به حضور در پاي صندوق هاي ثابت و سيار اخذ راي در دومين دوره انتخابات نظام پرستاري تهران نشده‌ اند ، مي ‌توانند حداكثر تا ساعت 9 شب براي راي دادن به كانديداهاي مورد نظر خود جهت عضويت در هيئت مديره هاي سازمان نظام پرستاري كشور ، به پاي صندوق هاي راي بروند.

بنابراين گزارش ، حوزه هاي اخذ راي ساير شهرستان هاي كشور نيز مي ‌توانند بر اساس شرايطي كه مراكز اجرايي هر شهرستان دارد ، تحت نظر هيات نظارت بر انتخابات شهرستان مربوطه مدت زمان اخذ راي را تمديد كنند.