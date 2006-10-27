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۵ آبان ۱۳۸۵، ۱۷:۴۲

در استان تهران ؛

انتخابات نظام پرستاري تا ساعت 21 تمديد شد

انتخابات نظام پرستاري در حوزه هاي ثابت و سيار اخذ راي در استان تهران از سوي هيئت نظارت بر انتخابات ، تا ساعت 21 تمديد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، پرستاراني كه تا كنون موفق به حضور در پاي صندوق هاي ثابت و سيار اخذ راي در دومين دوره انتخابات نظام پرستاري تهران نشده‌ اند ، مي ‌توانند حداكثر تا ساعت 9 شب براي راي دادن به كانديداهاي مورد نظر خود جهت عضويت در هيئت مديره هاي سازمان نظام پرستاري كشور ، به پاي صندوق هاي راي بروند.

بنابراين گزارش ، حوزه هاي اخذ راي ساير شهرستان هاي كشور نيز مي ‌توانند بر اساس شرايطي كه مراكز اجرايي هر شهرستان دارد ، تحت نظر هيات نظارت بر انتخابات شهرستان مربوطه مدت زمان اخذ راي را تمديد كنند.

کد مطلب 398555

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