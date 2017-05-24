«آزادسازی خرمشهر» روی موج هنر

مجله مهر: سوم خرداد ماه سال ۶۱، در تاریخ ما اتفاقی افتاد که در سالهای بعد به همه سوم خردادهای تقوییمان شخصیت داد؛ به اندازه ای که همه ما صدای پای آمدن سومین ماه بهار را با آهنگ«ممد نبودی ببینی...» می شنویم. آهنگی که گوش دادنش ایرانی های زیادی را پرت می کند به سی واندی سال قبل، به صدای محمود کریمی علویجه وقتی که برای مردم ایران این خبر را می خواند:«شنوندگان عزیز توجه فرمایید! خرمشهر، شهر خون آزاد شد.» و به دنبالش آدم های زیادی برای جشن و پایکوبی باز پس گرفتن این شهر به کوچه ها و خیابان ها ریختند و شادی هایشان را تقسیم کردند. انقدر که حالا وقتی از قدیمی ها درباره آن روز می پرسی برایت از پس گرفتن شهری حرف می زنند که به قول خودشان پاره تن ایران بود. شهری که سقوطش۳۰ روز به طول انجامید و آزاد کردنش سه سال. اشغال و فتح خرمشهر در طول همه این سال ها رخدادی بوده که هنرمندان زیادی برای نگهداشتن یاد و بازآفرینی اش دست به تولید آثار مختلف زده اند. مطلب زیر اشاره ای است به همه این آثار که تلاششان ثبت و روایت این اتفاق تاریخی برای آدم هایی است که زیستن در آن سالها را یا تجربه نکردند و یا در آستانه فراموشی آن هستند.

کتاب هایی که برای خرمشهر نوشته شدند

جای امن گلوله ها

کتابی است که سال ۹۲ در انتشارات سوره مهر به چاپ رسید. این کتاب به روایت اتفاقات روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی و اشغال خرمشهر توسط نیروهای بعثی می پردازد. جای امن گلوله ها ماجرای اشغال خرمشهر را از زبان«عبدالرضا آلبوغبیش» روایت می کند. داستان این اثر با توصیف صحنه به شهادت رسیدن شیخ محمد حسن شریف قنوتی آغاز می شود.

دا

بدون شک برای کسانی که مشتاق خواندن کتاب هایی روایی در زمینه دفاع مقدس هستند کتاب دا شناخته شده ترین اثر است که از زبان سیده زهرا حسینی دختر ۱۷ ساله ای، به روایت ماجرای اشغال خرمشهر و روزهای آغازین دفاع مقدس می پردازد. دا تا چندین سال جز پرفروش ترین های سال بود و تا الان به ۱۵۳نوبت چاپ رسیده است.

یکشنبه آخر

معصومه رامهرمزی ایده اولیه کتاب را از دفتر خاطراتش که به زمان جنگ مربوط می شده گرفته است. یکشنبه آخر جزو اولین کتاب هایی است که به نقش حضور زنان در ماجرای محاصره خرمشهر می پردازد. داستان این کتاب به خاطرات دختر ۱۴ ساله ای می پردازد که به عنوان امدادگر به بازگویی بخشی از ماجراهای جنگ ایران و عراق پرداخته.

پوتین‌های مریم

این اثر سه سال پیش از انتشار کتاب پرفروش دا به چاپ رسید. مریم امجدی هم پا به پای راوی دا در رورهای ابتدایی جنگ به امداد مجروحان پرداخت برای همین هم از مجموع خاطراتش نهایتا به نگارش کتابی رسید به نام«پوتین های مریم» کتابی که برایتان از دختر جوانی می گوید که برای جنگ مقابل دشمن پوتین به پایش می کند، سلاح به دست می گیرد وپا به پای مردها برای حفظ شهر با دشمن می جنگد.

کوچه نقاش‌ها

نویسنده این کتاب متولد کوچه نقاش ها جایی حدودا در خیابان خراسان تهران است و به خاطر علاقه اش به این محل اسم کتابش را به نام آن گذاشته است. ابوالفضل کاظمی در این کتاب به روایت خاطراتش در چندین عملیات می پردازد که یکی از آنها مربوط می شود به عملیات بیت المقدس و آزاد سازی خرمشهر از زبان او.

فیلم هایی که برای خرمشهر ساخته شدند

بلمی به سوی ساحل

نام رسول ملاقلی پور برای همه ما با اسم جنگ تحمیلی و دفاع مقدس گره خورده است. ملاقلی پور اولین فیلمسازی بود که به خرمشهر رفت. بلمی به سوی ساحل را می توان اولین فیلم تاریخ سینمای ایران دانست که درباره خرمشهر ساخته شده است. نکته جالب اینجاست که این فیلم بلافاصله بعد از آزادسازی خرمشهر و در همان دوره دفاع مقدس ساخته شد.

روز سوم

یکی از بهترین آثار ساخته شده در ۱۰ سال گذشته است که به روایت اشغال خرمشهر پرداخته است واحتمالا بیشتر نسل جوان این اثر برایشان آشناتر از دیگر آثار سینمایی در این حوزه باشد. فیلمی به کارگردانی محمد حسین لطیفی که قصه آن الهام گرفته از یک داستان واقعی است که روایت متفاوت تری از ماجرای خرمشهر دارد؛ داستان خواهری که در زمان اشغال شهر در خانه خودش اسیر می شود و برادر و همرزمان او باید برای نجات او دست به کار شوند.

سفر سرخ

فیلمی که هرگز اکران نشد. سفر سرخ ساخته حمید فرخ نژاد است فیلمساز و کارگردانی که خودش اهل جنوب است و به نسبت شاید درک بهتر و درست تری از دیگران نسبت به جنگ تحمیلی در مناطق جنوبی کشورمان داشته باشد. نخستین فیلم فرخ نژاد درباره روز سقوط خرمشهر است که تعدادی از نیروهای مردمی به همراه دو مجروح و دو پرستار وگروهی از مردم به قصد خروج از شهر به پلی می‌رسند که به دست نیروهای ارتش عراق افتاده است. گروه تصمیم می‌گیرد برای نجات غیرنظامیان، جدا از آنها مسیر را طی کند که در گذر از مسیرهای مختلف با ماجراهایی از جنگ درگیر می‌شوند. سفر سرخ در سال ۱۳۷۹ ساخته شد و بعد از ۱۴ سال توقیف موفق به دریافت سیمرغ شد ولی به اکران عمومی در سینماها در نیامد.

خاک سرخ

این یکی، یک سریال ۱۷ قسمتی است به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا که در سال ۸۱ از شبکه اول سیما به پخش رسید و بعد از آن بارها و بارها تکرار آن از سایر شبکه ها به نمایش درآمد. خاک سرخ در روزهای اشغال خرمشهر به روایت دختری می پردازد که به دنبال خانواده گمشده خود به این شهر آمده است. سریالی با بازی پرویز پرستویی، لاله اسکندری، مهتاب کرامتی و بهناز جعفری.

کیمیا

احمد رضا درویش در دومین فیلم سینمایی خودش به سراغ خرمشهر رفت و«کیمیا» را ساخت. فیلمی که در حال حاضر یکی از آثار تحسین برانگیز در حوزه دفاع مقدس شناخته می شود. کیمیا در سال ۷۳ با بازی بازیگرانی مثل خسرو شکیبایی، بیتا فرهی و رضا کیانیان ساخته شد. در این فیلم همسر رضا باردار است و در بحبوحه حمله دشمن، خود به اسارت قوای دشمن در می‌آید. همسر رضا حین عمل جراحی می‌میرد و جراح، فرزند رضا را نجات می‌دهد. پس از گذشت نه سال، وقتی رضا از اسارت آزاد می‌شود در جستجوی زن و فرزندش به راه می افتد و...

موسیقی هایی که به یاد خرمشهر ماندگار شدند

ممد نبودی ببینی

آزاد سازی خرمشهر برای همه ما یعنی شنیدن و زمزمه قطعه «ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته» اثری که در وصف محمد جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر، توسط حسین فخری همرزم این شهید خوانده شد و بعدها همگی ما آن را با صدای غلام کویتی پور در خاطراتمان نگه داشتیم. اما جالب است بدانید که شعر این اثر را نیز جواد عزیزی گفته که نوای آن به یک نوحه بوشهری بر می گردد، نوایی که در سالهای دور توسط «جهانبخش کردی زاده» خوانده شده بود.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید:

سمفونی حماسه خرمشهر

مجید انتظامی یکی از آهنگسازان برجسته کشورمان است که همگی در زندگی مان برای یک بار هم که شده گوش هایمان را به شنیدن آثارش مهمان کرده ایم. در کارنامه کاری مجید انتظامی می توان کارهای ماندگاری را پیدا کرد که میراث شنیداری ما از دفاع مقدس محسوب می شود. یکی از این آثار ماندگار قطعه«حماسه خرمشهر» است تا جایی که او درباره این کار این طور می گوید:« خرمشهر را من قبل از آزادسازی این شهر نوشتم و در واقع من خرمشهر را در موسیقی قبل از آزادسازی‌اش، آزاد کردم؛ «خرمشهر» را زمانی نوشتم که هنوز این شهر آزاد نشده بود.»

نخل‌های بی سر

محسن چاوشی اصالتی کردتبار دارد ولی متولد خرمشهر است که بعد از اشغال خرمشهر مثل همه خانواده های جنگ زده به شهرهای دیگر مهاجرت کرده است تا جایی که هرزگاهی می‌توانید زخم جنگ را در آثار این خواننده پرطرفدار پیدا کنید، از قطعه«پرچم سفید» گرفته تا «نخل های بی سر» که مشخصا چاوشی آن را برای زادگاهش، خرمشهر خوانده است.

خرمشهر

«بازی عوض شده» نام آلبومی بود که علیرضا عصار آن را در سال ۱۳۹۰ روانه بازار کرد. آلبومی که سراسر آهنگ های آن به جنگ تحمیلی و دفاع مقدس مربوط می شد. یکی از قطعات مشهور این آلبوم قطعه«خرمشهر» است که با موضوع آزاد سازی خرمشهر و ترانه‌سرایی دکتر شجاع‌پور و آهنگ‌سازی و تنظیم فواد حجازی تهیه شده است.